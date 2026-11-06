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成淵高中食物中毒賠償最高可拿4千 北市府提精進：增指導費、營養師

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
成淵高中日前爆發營養午餐食物中毒事件，共87人受影響，校方日前公告熱食部廠商賠償及其保險公司理賠事宜，依情節輕重發給400至4000元不等理賠金。圖／教育局提供
成淵高中日前爆發營養午餐食物中毒事件，共87人受影響，校方日前公告熱食部廠商賠償及其保險公司理賠事宜，依情節輕重發給400至4000元不等理賠金。圖／教育局提供

成淵高中日前爆發營養午餐食物中毒事件，共87人受影響，校方日前公告熱食部廠商賠償及其保險公司理賠事宜，依情節輕重發給400至4000元不等理賠金，市長蔣萬安今也到校關心學生。教育局提出4大精進措施包含成立府級督導委員會、教師午餐指導費提高至3000元、增聘15名營養師人力、3年編1.4億至少升級廚房及保溫設備。

教育局將規畫成立府級督導委員會，橫跨各局處並邀請家長團體、學校代表及食品、營養領域專家學者共同參與，透過跨局處橫向協調與專業監督，強化校園午餐食安管理，讓問題能夠即時反映、有效處理。

教育局表示，考量第一線導師及午餐工作人員指導學生用餐辛勞，教育局將午餐指導費提高，涵蓋幼兒園、國小及國中導師與午餐工作人員本學期已從500元調升到2000元，今宣布2027年2月再加碼，從每月2000元調升至3000元，感謝第一線教育人員的辛勞約1萬112名感謝第一線人員支持。

教育局說，將進一步擴充營養師人力，減輕現有人員工作負擔，並成立「食安管控」、「廚餘減量」及「惜食教育」三大專業分組，強化校園供餐監督、食安風險預防及營養教育，讓每一份營養午餐都能兼顧安全、健康與永續；從今年至2028年投入至少1.4億元，全面升級廚房及保溫設備。

蔣萬安今也前往成淵高中實地了解校內營養午餐重新招標後的供餐情形，關心餐食品質、供餐流程及學生用餐狀況，他強調，「免費營養午餐不只是減輕家長的經濟負擔，更重要的是，讓每一位孩子都能享有安全、營養且有品質的午餐。」 市府將持續投入資源、強化制度，希望讓校園午餐品質不斷提升。

成淵高中日前爆發營養午餐食物中毒事件，共87人受影響，校方日前公告熱食部廠商賠償及其保險公司理賠事宜，依情節輕重發給400至4000元不等理賠金。圖／教育局提供
成淵高中日前爆發營養午餐食物中毒事件，共87人受影響，校方日前公告熱食部廠商賠償及其保險公司理賠事宜，依情節輕重發給400至4000元不等理賠金。圖／教育局提供

食物中毒 營養師 北市府

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