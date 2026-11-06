中華電信助陣台灣影視 新投資案公布拚接軌國際

曾助力出品「我們與惡的距離II」、「八尺門的辯護人」等台灣戲劇，中華電信今天舉辦「中華電信影視共榮發布會」，再公布10項最新投資案，期望協助台灣內容接軌國際市場。

中華電信連續5年贊助由文化內容策進院主辦的TCCF創意內容大會，今天發布會上，文化部長李遠比喻中華電信如同1個「金字塔」，感謝中華電信在本業蓬勃發展金字塔基底之外，能夠投資金字塔尖端，陪伴所有影視工作者繼續前行，做出更好的作品。

中華電信業務長暨執行副總林文智表示：「中華電信不只是平台經營者，更是推動內容產業長期發展的力量。未來將持續串聯資金、創作與國內外夥伴，透過整合集團資源與產業合作能量，協助台灣內容接軌國際市場。」

中華電信及中華數位文創也於發表會上公開多項投資計畫。在戲劇方面，包含警匪犯罪影集「鎗聲」、奇幻親情療癒影集「我爸我媽，有時候還有阿嬤」、奇幻冒險大作「引路人」，以及由演員劉品言擔任總製作、結合美食與女性成長議題的都會療癒劇「即興生活」。

電影方面，則有橫跨亞洲4國打造恐怖電影宇宙的「東方鬼出歿－黑公寓」，以及入選文化部「大航海計畫」首波國際旗艦組電影「瘋子蝦夫Call ofLobster」。此外，中華電信也參與投資全台首檔少年料理競技選秀節目「料理少年王者之路」，並支持淺堤樂團「沈默的鉅作」亞洲巡演計畫。