快訊

巴布亞紐幾內亞施壓 外交部宣布閉館撤員、檢討雙邊關係

撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信助陣台灣影視 新投資案公布拚接軌國際

中央社／ 台北6日電

曾助力出品「我們與惡的距離II」、「八尺門的辯護人」等台灣戲劇，中華電信今天舉辦「中華電信影視共榮發布會」，再公布10項最新投資案，期望協助台灣內容接軌國際市場。

中華電信連續5年贊助由文化內容策進院主辦的TCCF創意內容大會，今天發布會上，文化部李遠比喻中華電信如同1個「金字塔」，感謝中華電信在本業蓬勃發展金字塔基底之外，能夠投資金字塔尖端，陪伴所有影視工作者繼續前行，做出更好的作品。

中華電信業務長暨執行副總林文智表示：「中華電信不只是平台經營者，更是推動內容產業長期發展的力量。未來將持續串聯資金、創作與國內外夥伴，透過整合集團資源與產業合作能量，協助台灣內容接軌國際市場。」

中華電信及中華數位文創也於發表會上公開多項投資計畫。在戲劇方面，包含警匪犯罪影集「鎗聲」、奇幻親情療癒影集「我爸我媽，有時候還有阿嬤」、奇幻冒險大作「引路人」，以及由演員劉品言擔任總製作、結合美食與女性成長議題的都會療癒劇「即興生活」。

電影方面，則有橫跨亞洲4國打造恐怖電影宇宙的「東方鬼出歿－黑公寓」，以及入選文化部「大航海計畫」首波國際旗艦組電影「瘋子蝦夫Call ofLobster」。此外，中華電信也參與投資全台首檔少年料理競技選秀節目「料理少年王者之路」，並支持淺堤樂團「沈默的鉅作」亞洲巡演計畫。

中華電信 影視 李遠 文化部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文策院TCCF大會迎海外買家 首度攜手金馬獎推台灣新秀演員

中華電信與Google拓展AI智慧生活生態圈！ 推出多元Google AI方案優惠

「魔戒」特效公司Wētā FX攜手文策院 推培育台灣人才合作

台灣與馬來西亞高等教育交流 助人才培育接軌職場

相關新聞

影／蔣萬安回母校與諾貝爾得獎者全英文座談 學生讚：這才是市長風範

台北市長蔣萬安今天上午市政行程先後前往建中、成淵高中演講及視察營養午餐，而蔣今天在建中與諾貝爾獎得主日本京都大學教授北川進「2026台北國際青年科學論壇（TIYSF）」，全英文致詞3分多鐘，也在網路上掀起討論，更有人大讚蔣有市長風範。

籃球教練發學生熱舞低胸片噁喊「生生喝鮮乳」遭撻伐 北市教育局曝下場

北市某國中近來舉辦校慶活動，學生在舞台上熱舞；該校一名籃球隊教練卻截取學生穿低胸衣服的畫面，稱「台北市的孩子都長得很不錯」言論引發爭議，遭網友撻伐。教育局表示，已要求學校依法辦理，完成校安通報、保全相關貼文及影像資料，並提請學校性別平等教育委員會處理。

彰化潭墘國小反廢校聯盟打贏爭取復校 縣府：收到公文後研議

彰化縣政府裁併3所偏鄉小校，最後一所潭墘國小成立反廢校聯盟，委託律師提起行政訴願，公布最高行政法院駁回縣政府上訴，自救會及家長高興到「都哭了」；縣政府教育處今表示，將等收到公文後再研議後續對策。

國中小補校轉型進修部取消校長津貼 校長協會批變相減薪

國中小學校長協會今天表示，教育部修正發布「公立高級中等以下學校進修部兼任（職）人員工作費支給表」及相關規範，竟然對新任或後續兼任國中小進修部的校長取消發放兼任工作費，痛批教育部是假組織轉型之名，行實質變相減薪之實。

成淵高中食物中毒賠償最高可拿4千 北市府提精進：增指導費、營養師

成淵高中日前爆發營養午餐食物中毒事件，共87人受影響，校方日前公告熱食部廠商賠償及其保險公司理賠事宜，依情節輕重發給400至4000元不等理賠金，市長蔣萬安今也到校關心學生。教育局提出4大精進措施包含成立府級督導委員會、教師午餐指導費提高至3000元、增聘15名營養師人力、3年編1.4億至少升級廚房及保溫設備。

「文學永遠是我的原鄉」台灣作家節登場 李遠盼民眾愉快地享受文學

台文館舉辦第2屆「台灣作家節」，今起在全台30多個藝文空間推出70多場文學活動，文化部長李遠表示，期盼更多人透過作家節，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。