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籃球教練發學生熱舞低胸片噁喊「生生喝鮮乳」遭撻伐 北市教育局曝下場

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市某國中近來舉辦校慶活動，學生在舞台上熱舞；該校一名籃球隊教練卻截取學生穿低胸衣服的畫面，稱「台北市的孩子都長得很不錯」言論引發爭議，遭網友撻伐。聯合報系資料照
北市某國中近來舉辦校慶活動，學生在舞台上熱舞；該校一名籃球隊教練卻截取學生穿低胸衣服的畫面，稱「台北市的孩子都長得很不錯」言論引發爭議，遭網友撻伐。聯合報系資料照

北市某國中近來舉辦校慶活動，學生在舞台上熱舞；該校一名籃球教練卻截取學生穿低胸衣服的畫面，稱「台北市的孩子都長得很不錯」言論引發爭議，遭網友撻伐。教育局表示，已要求學校依法辦理，完成校安通報、保全相關貼文及影像資料，並提請學校性別平等教育委員會處理。

據了解，該老師是學校籃球教練，校慶當天有女學生表演性感熱舞，發文寫笑，「校慶，熱舞社帶來性感表演。台北市的孩子都長得很不錯，應該也不是生生喝鮮乳的關係。如果一周兩次是生生，那熱舞社、棒球隊、籃球隊、射箭隊、跆拳道隊應該需要生生生生生生生喝鮮乳......開放乾爹贊助鮮乳。」

不過該教練將學生露乳照片發出，也引發各路網友撻伐，怒罵「很難理解對小女生有想法的人在衝三小」、「好噁喔他甚至是老師欸！！該不會上課都在意淫女學生吧」、「看來他性平會議要開不完了」、「家長知道老師這樣對自家女兒嗎」；也有網友直言學生穿著性感的服裝表演也不妥，「同意讓小孩穿這種衣服表演的也很有問題」。

教育局表示，學校人員於個人公開社群平台發布學生表演影像，已要求學校依法辦理，完成校安通報、保全相關貼文及影像資料，並依「性別平等教育法」及「校園性別事件防治準則」規定，提請學校性別平等教育委員會處理，釐清事實及相關責任。調查期間，已要求學校調整相關人員工作內容，並明確要求不得接觸學生，以維護學生安全及權益。

生生喝鮮乳 籃球 教練

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