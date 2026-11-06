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「文學永遠是我的原鄉」台灣作家節登場 李遠盼民眾愉快地享受文學

中央社／ 台北6日電
國立台灣文學館主辦2026「台灣作家節」6日在台灣文學糧倉舉行開幕記者會，文化部長李遠（圖）出席致詞，邀請大家一起來享受台灣文學、探索文學的可能性。中央社
國立台灣文學館主辦2026「台灣作家節」6日在台灣文學糧倉舉行開幕記者會，文化部長李遠（圖）出席致詞，邀請大家一起來享受台灣文學、探索文學的可能性。中央社

台文館舉辦第2屆「台灣作家節」，今起在全台30多個藝文空間推出70多場文學活動，文化部長李遠表示，期盼更多人透過作家節，愉快地享受文學及台灣的風土人情。

開幕記者會在台北「台灣文學糧倉」舉行，包括文化部政務次長李靜慧、國立台灣文學館（台文館）館長陳瑩芳、策展人鴻鴻、楊双子，以及來自世界各國作家及譯者齊聚。

李遠致詞表示，今年是特別的一年，5月有楊双子「台灣漫遊錄」得到國際布克獎，9月平路「東方之東」入圍了美國國家圖書獎，陳思宏著、傅雪蓮（Silvia Pozzi）翻譯的「鬼地方」得到比薩圖書翻譯獎，一連串的好消息，代表凝聚前人許多努力的政策與推廣，讓改變終於發生。

李遠表示，文學是最能細膩反映台灣真實面貌的創作方式，身為創作者，他總覺得唯有回到文學閱讀、創作，心靈才能真正安靜面對最真實的自己，「文學永遠是我的原鄉」。期盼更多人透過作家節，愉快地享受文學及台灣的風土人情。

陳瑩芳致詞表示，在閱讀日益碎片化、人工智慧改變創作方式的時代，台文館憑藉長期累積的文學基礎，將持續透過翻譯、出版及跨域創作開展更多實驗，鼓勵青年世代投入，拓展文學創作的可能，並透過譯者這座重要橋梁，讓台灣文學走向世界、接觸更多讀者。

鴻鴻致詞表示，面對快速變動的時代，台灣作家節也持續回應社會與文化的轉變，今年特別新增「游擊講座」以「台灣文學的10個提問」，希望透過不同觀點的交流、辯論，讓各種聲音充分交會；唯有正視當前社會與文壇面臨的問題，持續思辨與對話，才能成為推動台灣文學向前發展的重要力量。

李遠 文學 作家

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