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強烈對比「通學區」紅標字警示 基隆全面升級通學區交通安全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
強烈對比「通學區」紅標字警示，基隆全面升級通學區交通安全。圖／基隆市府交通處提供
強烈對比「通學區」紅標字警示，基隆全面升級通學區交通安全。圖／基隆市府交通處提供

基隆市針對全市45處國小及幼兒園環境總體檢。第一階段優先擇定七堵、成功、仁愛、信義、深美、五堵共6所國小，強化交通特性與通學需求推動各項改善方案。參考六都等直轄市經驗，畫設高對比的彩色鋪面與「通學區」標字，強化視覺警示效果，精準提醒駕駛人提高警覺減速慢行。

為確保學童上下學安全，基隆市政府交通處啟動「校園周邊通學區交通改善計畫」，全面盤點市內國小及幼兒園周邊道路環境。透過導入通學區入口意象、視覺化減速標線、車輛速度管理、行人穿越設施升級、上下學時段行人專用號誌與優化調整家長接送區等專業交通工程手段，系統性提升校園周邊道路安全性，構築友善的通學廊道。

交通處長陳耀川指出，針對全市45處國小及幼兒園進行環境總體檢，第一階段優先擇定七堵國小、成功國小、仁愛國小、信義國小、深美國小、五堵國小等處，依各校周邊道路幾何條件、交通特性與通學需求推動各項改善方案。

交通處參考六都等直轄市經驗導入通學區入口意象設計，藉由高對比的彩色鋪面與「通學區」標字，強化視覺警示效果，能精準提醒駕駛人進入學童密集活動區域應提高警覺並減速慢行。

除入口意象外，通學區計畫亦因地制宜導入多項精進措施，包含劃設視覺化減速標線、行穿線退縮、綠底行人穿越道、增設行穿線輔助照明、建置行人專用時相與號誌，並重新梳理家長接送區空間，藉由交通工程實體設施與交通號誌的優化保護，有效提升學童上下學安全及環境。

交通處提醒，校園周邊道路是學童每天上下學的重要通行空間，請市民朋友行經學校周邊及通學區時，主動「減速慢行、停讓行人」，與市府攜手共創學童安心上學、平安返家的交通環境。

基隆 交通安全 學區

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