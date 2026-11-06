影／蔣萬安回母校與諾貝爾得獎者全英文座談 學生讚：這才是市長風範

台北市長蔣萬安今天上午市政行程先後前往建中、成淵高中演講及視察營養午餐，而蔣今天在建中與諾貝爾獎得主日本京都大學教授北川進「2026台北國際青年科學論壇（TIYSF）」，全英文致詞3分多鐘，也在網路上掀起討論，更有人大讚蔣有市長風範。

蔣萬安今天上午也回到母校參與論壇，用全英文演講致詞，他強調台北市已發布「教育政策白皮書2.0」及「AI教育政策白皮書」，全力打造以人為中心、倫理為先的智慧教育環境，他也提到科學的終極目標永遠是為了「人」勉勵學生們在科學研究領域追求卓越，期許大家攜手合作，用創新的力量讓世界變得更便利、更美好。

北川進也勉勵，受十八歲時曾夢想成為建築師，並受到建築師 Antoni Gaudí 的啟發，後來對化學產生興趣，逐漸理解分子結構與物質性質間的密切關係，鼓勵學生「機會總是留給有準備的頭腦」（Chance favors the prepared mind），靠好奇心、自主學習與毅力，在未知與空白中尋找創新，引用「莊子」看似沒有實際價值的事物，也可能蘊含新的可能性。

蔣萬安全英文致詞影片在網路流傳，3分多鐘都是用英語演講，不少人大讚「好讚」、「太帥了吧」、「連英文實力都這麼頂」、「突襲全英文致詞這就是市長風範」。

而蔣萬安今天上午也到成淵高中視察營養午餐，不少學生看到市長來了，熱情上前打招呼，而蔣也用High five回應學生，場面相當熱情。