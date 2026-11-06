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「魔戒」特效公司Wētā FX攜手文策院 推培育台灣人才合作

中央社／ 台北6日電

TCCF創意內容大會今天開幕，曾操刀「魔戒」、「阿凡達」特效的視覺特效公司Wētā FX，也與文策院簽署MOU，除投資台灣動畫公司，執行長謝安也期望能培育台灣人才。

謝安去年起接掌Wētā FX執行長，他生於馬來西亞，成長於台灣。今天他代表Wētā FX與文化內容策進院簽署合作備忘錄（MOU），期望共同打造亞洲內容產業AI中心。文化部長李遠更形容，今天是「謝安回家、夢想成真」。

謝安說，至今他已在好萊塢視覺特效產業不同公司擔任執行長近16年時間，也看到這段時間以來的產業發展，包含科技已經成為不可抹滅的動力。而科技與藝術缺一不可，他從永和長大，知道台灣擁有優秀技術、創作者，台灣同時也統領全球半導體產業，如何去推介人才便非常重要，因此才有此次合作。

謝安表示，此次合作首要便是投資台灣優秀公司「夢想動畫」，這是一項思考有半年之久的決定，夢想動畫創辦人林家齊為此曾造訪紐西蘭威靈頓，也會面導演詹姆斯卡麥隆（James Francis Cameron），介紹夢想動畫是什麼樣的公司。

謝安說，此次合作也期望能成立合製品牌，投資台灣影視好作品，並透過如Wētā FX這樣的全球平台，並投入技術，一起闖蕩這充滿科技感的AI江湖，讓台灣作品更為人所知。再來最重要的就是人才培育，如何能讓台灣年輕電影人可以透過專案到WētāFX交流甚至合作，都是希望透過長期合作達到的目標。

文策院董事長王時思說，這項合作的成就未來絕對會超越今天所想像，Wētā FX拿了18座奧斯卡獎，既是世界頂尖公司，在她眼中也是擁有魔法的公司，合作落地台灣，意義非凡。謝安是「台灣囡仔」，此次合作中主動提出人才培育面向，令她非常感動，期望合作能讓台灣科技結合文化的應用方式可被世界看見，也讓魔法成真。

李遠說：「這是上帝給我們最好的禮物。」當初王時思告訴他，文策院要與謝安簽約，或是謝安願意加入投資夢想動畫時，他甚至不太相信。他自己在1980年代投入電影工作，37歲時希望追尋做動畫的夢想，但當時台灣動畫多為代工，於是僅有2、3年，他的夢想就破滅了，沒想到等了那麼久，謝安可以回到台灣幫助大家，真的非常開心。

李遠也提到，全國文化大會日前落幕，其中提到文化科技、AI影響便是未來4年政府絕對要面對的，沒想到謝安也在此時回來，可以一起尋找模式往前走。他同時為夢想動畫開心，很高興能夠見證這個很重要的時刻。

TCCF創意內容大會即日起至9日於南港展覽館二館7樓登場。

文策院 魔戒 台灣 動畫

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