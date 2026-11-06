亞洲色彩會議登場 華梵校長籲AI發展下保留生活體驗

2026亞洲色彩會議今天在台北登場，華梵大學校長李天任說，AI正不斷改變人們的生活，如何在透過科技深化對色彩理解的同時，保留人類豐富而真實的生活體驗，值得學界共同思考。

由華梵大學、中華色彩學會、富邦藝術基金會共同主辦的「2026亞洲色彩會議」今天在台北登場，來自歐、美、亞10國共70名頂尖色彩學家及工作者齊聚一堂，圍繞主題「為地平線染上色彩：願景、文化與創新」，探索嶄新的觀看方式與人類未來的更多可能性。

身兼中華色彩學會理事長的華梵大學校長李天任表示，色彩是光的語言、自然界的韻律，也承載著文化記憶和人類情感的表達。隨著AI（人工智慧）和影像科技、沉浸式媒體不斷改變人們的生活，色彩研究也正開啟嶄新的視野。

李天任提到數個關鍵議題，包括AI如何深化人們對色彩的理解，但也同時要保留人類豐富而真實的生活體驗。以及色彩科技如何促進健康、提升社會的包容性等。他並期許在亞洲色彩會議中連結不同地區的傳統文化，進而發展出具有自身特色的研究觀點，展現台灣在全球色彩學術光譜中的關鍵樞紐地位。

這屆大會也將在會議期間發表「ACA台北宣言」，倡議推動數位歷史典藏庫以守護集體記憶，並在未來持續深化跨域前瞻研究如神經美學、AI運算色彩、永續發展目標等。