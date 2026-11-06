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彰化潭墘國小反廢校聯盟打贏爭取復校 縣府：收到公文後研議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉潭墘國小被裁併後，現改為特色遊學中心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉潭墘國小被裁併後，現改為特色遊學中心。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府裁併3所偏鄉小校，最後一所潭墘國小成立反廢校聯盟，委託律師提起行政訴願，公布最高行政法院駁回縣政府上訴，自救會及家長高興到「都哭了」；縣政府教育處今表示，將等收到公文後再研議後續對策。

彰化縣2020年到2023年陸續裁併大城鄉3所小校，鄉內6所國小有半數被廢校，震撼全縣偏鄉小校。第三所被裁併的潭墘國小，部分家長和當地居民抗議、陳情，監察院調查後，2023年5月通過糾正縣政府裁併學校的行政作業違反程序正義，潭墘村民雖欣喜，但潭墘國小112學年停辦，轉型為遊學中心和社區關懷據點。

潭墘村長柯志憲和村民、潭墘國小家長成立反廢校聯盟，委託公益律師婷聿協助，2023今年5月下旬向教育部提起訴願，並對彰化縣政府提起行政訴訟，內容為潭墘國小停辦公告根本是違法與不當的行政處分，依法應予撤銷，且應立即停止執行。反廢校聯盟與縣政府雙方你來我往，行政訴訟結果昨出爐，駁回彰化縣政府上訴及追加之訴。

柯志憲和村民、家長欣喜萬分，表示這是遲來的正義，柯志憲指出，潭墘國小長期發展特色課程，「彰化縣國中小學停辦辦法」對於小校並未只有停辦一途，如今打贏行政官司，主動權在潭漧，他和地方將要求恢復原狀，如果復校後的潭墘國小又走上廢校一途，他和地方已經受傷一次、吃虧一次，不會再這麼笨，讓政府把人民玩弄於股掌。

彰化縣教師工會認為，彰化縣人口數約120萬人，少子化還看不到底線，縣政府決心裁併小校一定有其考量，若被廢的學校復校必須再評估未來5年甚至更長遠發展，包括學區的學生來源，以免復校沒幾年又掉到裁併「淹水線」以下，因此復校有一段很長的路要走。

潭墘國小 彰化 廢校

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