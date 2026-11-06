教育部擬放寬幼兒園代理資格 教育團體看法分歧

教育部10月中旬預告修法，擬放寬幼兒園代理人員的資格，台灣教育產業工會在網路發起連署反對，擔心衝擊師培體系，幼教聯合總會則支持合理簡化程序，以應對日益惡化的師資荒。

教育部預告修正「教保服務人員條例施行細則」，草案第8條簡化幼兒園尋找代理人員的行政程序，將教師、教保員、助理教保員並列，刪除原條文「以具相同資格之教保服務人員代理」等文字。

上述草案引發教育團體討論。台灣教育產業工會（台教產）等9個教師組織擔心修法後，恐打擊行之有年的幼教師資培育和專業發展機制，呼籲維持「同資格優先原則」。10月底發動的網路連署，短短一週就獲得近千名教師、教保人員、學者及相關團體響應。

然而，中華民國幼教聯合總會等多個幼教團體也發起連署，支持教育部的修法方向，並於11月5日與國民及學前教育署開會時呈交聯合意見書。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎今天透過新聞稿指出，草案簡化進用程序、適度調整代理順位，有助於園所在教保服務人員育嬰留職停薪等情形下，找到能在代理期間穩定接任的合格人選。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，幼兒園師資荒日益惡化，人力調度越來越困難。如果代理職缺遲遲無法補足，在班同仁就得分擔額外工作，也可能影響幼兒照顧與教學的連續性。

幼教總會等團體也呼籲政府盤點各縣市教保人力缺口，協助建立區域代理人才庫與媒合機制，回應園所較長期間的代理需求，並從師資培育與聘用、工作條件與環境4大面向著手，改善合格教保服務人員的招募與留任議題。