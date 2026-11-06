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「飛賊夜來香」北藝中心演出 邀看野台戲逛市集

中央社／ 台北6日電

金枝演社和台北表演藝術中心合辦的年度旗艦製作「飛賊夜來香」，將在台北表演藝術中心北斗座戶外廣場連演兩個週末，北藝中心變身熱鬧廟口野台，邀民眾看戲逛市集

金枝演社行政總監兼「飛賊夜來香」編劇游蕙芬表示，金枝過去二、三十年來走遍台灣各地大小鄉鎮，以野台形式演出，最讓她難忘的，就是台上台下自然交融的熱鬧氣氛，「這樣的演出風景在現代城市裡卻越來越少見，謝謝台北表演藝術中心願意和金枝一起大膽嘗試，有機會讓野台重新回到城市街頭」。

根據金枝演社發布的新聞資料，「飛賊夜來香」有熱鬧的武俠和歌舞元素，也將台灣人熟悉的選舉亂象和政治嘲諷巧妙融入劇情中，從選舉造勢、政策撒錢到官商勾結，彷彿把台灣的政治新聞直接搬上戲台。金枝演社也規劃特色餐飲和選物市集，讓戲台上的庶民江湖走進觀眾的真實生活。

「飛賊夜來香」故事描述江湖傳奇俠盜「夜來香」在與惡勢力決戰後神祕消失，成為流傳街頭的都市傳說。劇中角色華麗浮誇，金曲獎得主武雄和王俊傑共創11首洗腦歌曲，現場熱鬧澎湃，趣味道具和舞台效果吸睛。

「飛賊夜來香」將於11月6日到8日、13日到15日連續兩個週末晚上演出，地點在台北表演藝術中心北斗座戶外廣場。「飛賊夜來香」現場有「夜香義勇席」和「飛賊同盟席」兩種贊助席位，同時也有「蓬萊鎮民」免費站席，歡迎民眾一起逛市集看戲。

北藝中心 市集 台北表演藝術中心

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