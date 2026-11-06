快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

幼兒園師資荒 多個教團支持簡化合格代理人員進用程序

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部研議修正《教保服務人員條例施行細則》第8條，擬簡化幼兒園代理人員進用程序。示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照
教育部研議修正《教保服務人員條例施行細則》第8條，擬簡化幼兒園代理人員進用程序。示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照

教育部研議修正《教保服務人員條例施行細則》第8條，擬簡化幼兒園代理人員進用程序，對此，台教產、全幼產等以公幼為主的教團強烈反對。不過，以私幼為主的幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、兒保總會等等卻持不同調，今天發布署名支持修正方向，穩定代理人力需求。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，幼兒園師資荒日益惡化，第一線園所的人力調度愈來愈困難。以教保服務人員申請育嬰留職停薪為例，園所需要找到具備資格、能在代理期間穩定任職的人選。若代理職缺遲遲無法補足，在班同仁就得分擔額外工作，也可能影響幼兒照顧與教學的連續性。

依草案修正說明，具幼兒園教師、教保員或助理教保員資格者，均為具法定資格的教保服務人員。草案擬簡化跨資格代理的進用程序，包括由具教保員或助理教保員資格者代理教師，以及由具助理教保員資格者代理教保員。依草案規劃，這些情形將免逐案報請地方主管機關核准，讓合格人力更順利到位。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎表示，簡化進用程序、適度調整代理順位，有助於園所在教保服務人員育嬰留職停薪等情形下，找到能在代理期間穩定接任的合格人選。這也有助於保障教保服務人員依法申請育嬰留職停薪的權益，減輕在班同仁的負擔，維持幼兒照顧與教學的穩定。

團體呼籲教育部先盤點各縣市教保人力缺口，協助建立區域代理人才庫與媒合機制，回應園所較長期間的代理需求，並從師資培育與聘用、工作條件與環境四大面向著手，改善合格教保服務人員的招募與留任，逐步解決幼兒園缺師問題。

教團指出，代理人員應具備法定教保服務人員資格，維護幼兒照顧與教學品質，是支持簡化進用程序的前提。簡化程序有助於具資格的人員接任代理工作，而園所能否長期聘足並留住合格師資，仍有賴教育部提出整體人力政策。

幼兒園 幼教 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

幼兒園代理資格鬆綁引反彈…近千人連署 台教產籲國教署撤回草案

幼教調薪無視制度配套、代理鬆綁惹議 教團批配套不足衝擊專業

全教總肯定教保員調薪方向 籲同步改善幼教「三高」問題

高雄正式教師招3人、代理卻有6人 職業工會籲教育局別「自廢武功」

相關新聞

國中小補校轉型進修部取消校長津貼 校長協會批變相減薪

國中小學校長協會今天表示，教育部修正發布「公立高級中等以下學校進修部兼任（職）人員工作費支給表」及相關規範，竟然對新任或後續兼任國中小進修部的校長取消發放兼任工作費，痛批教育部是假組織轉型之名，行實質變相減薪之實。

幼兒園師資荒 多個教團支持簡化合格代理人員進用程序

教育部研議修正《教保服務人員條例施行細則》第8條，擬簡化幼兒園代理人員進用程序，對此，台教產、全幼產等以公幼為主的教團強烈反對。不過，以私幼為主的幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、兒保總會等等卻持不同調，今天發布署名支持修正方向，穩定代理人力需求。

兼總務包山包海 師嘆超時成常態

相較於國高中有較完整的專職行政人力配置，國小行政人力相對不足，教師兼任總務主任，不僅要兼顧教學，還須負責採購、工程管理等具專業性的工作，責任繁重。現職國小總務主任、嘉義市教師職業工會理事長林文章表示，總務工作「包山包海」，超時工作已成常態，採購過程若發生爭議，還可能面臨檢舉及法律責任風險。

教師依法管教仍可能遭檢舉… 全教產促廢除校事會議

教師依規定負有輔導管教學生的責任，卻常因管教措施遭家長投訴，甚至面臨校事會議調查。全國教育產業總工會昨表示，現行輔導管教規範權責不明，教師即使依法管教仍可能遭檢舉，導致防禦性教學及教師離職意願增加，呼籲教育部廢除校事會議、將相關規定提升至法律位階，並明訂家長協助改善學生違規行為的責任。

雙重壓力…教師之死 教團籲補行政人力

上月底高雄一名國小教師在校內不幸離世，家屬在社群平台發文，提及弟弟生前長期承受教學與行政工作的雙重壓力。全國教師工會總聯合會表示，這起事件再次凸顯國小教師兼任行政工作的制度困境，呼籲教育部及地方政府落實專業分工、補足行政人力，讓教師回歸教學現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。