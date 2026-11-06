幼兒園師資荒 多個教團支持簡化合格代理人員進用程序

教育部研議修正《教保服務人員條例施行細則》第8條，擬簡化幼兒園代理人員進用程序，對此，台教產、全幼產等以公幼為主的教團強烈反對。不過，以私幼為主的幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、兒保總會等等卻持不同調，今天發布署名支持修正方向，穩定代理人力需求。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，幼兒園師資荒日益惡化，第一線園所的人力調度愈來愈困難。以教保服務人員申請育嬰留職停薪為例，園所需要找到具備資格、能在代理期間穩定任職的人選。若代理職缺遲遲無法補足，在班同仁就得分擔額外工作，也可能影響幼兒照顧與教學的連續性。

依草案修正說明，具幼兒園教師、教保員或助理教保員資格者，均為具法定資格的教保服務人員。草案擬簡化跨資格代理的進用程序，包括由具教保員或助理教保員資格者代理教師，以及由具助理教保員資格者代理教保員。依草案規劃，這些情形將免逐案報請地方主管機關核准，讓合格人力更順利到位。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎表示，簡化進用程序、適度調整代理順位，有助於園所在教保服務人員育嬰留職停薪等情形下，找到能在代理期間穩定接任的合格人選。這也有助於保障教保服務人員依法申請育嬰留職停薪的權益，減輕在班同仁的負擔，維持幼兒照顧與教學的穩定。

團體呼籲教育部先盤點各縣市教保人力缺口，協助建立區域代理人才庫與媒合機制，回應園所較長期間的代理需求，並從師資培育與聘用、工作條件與環境四大面向著手，改善合格教保服務人員的招募與留任，逐步解決幼兒園缺師問題。

教團指出，代理人員應具備法定教保服務人員資格，維護幼兒照顧與教學品質，是支持簡化進用程序的前提。簡化程序有助於具資格的人員接任代理工作，而園所能否長期聘足並留住合格師資，仍有賴教育部提出整體人力政策。