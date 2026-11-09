取得CHEA認可：ACCBE的里程碑與對認證學校的實質意義

【文．華文商管教育認證組織】

美國對高等教育認證機構進行「認可」的傳統，可追溯至半個世紀以前。1974年，「區域認證委員會聯合會」與「全國認證委員會」合併，成立了「高等教育認可委員會（Council on Postsecondary Accreditation, COPA）」，負責協調與審查全美認證機構的運作。COPA於1993年12月宣布解散，隨後設立「高等教育認可審議委員會（Commission on Recognition of Postsecondary Accreditation, CORPA）」作為過渡機構。1996年，美國高教界發起公投，54%的機構參與投票，其中94%同意成立「美國高等教育認可審議會（Council for Higher Education Accreditation, CHEA）」，CORPA亦於1997年正式解散，由CHEA全面接手。

CHEA的角色與地位

CHEA是由美國各大學與學院校長透過全國性公投發起創立的獨立、非政府、非營利組織，其核心使命是維護各大學辦學的自主權，防範聯邦或州政府以經費與助學金綁定為手段，對學術品質進行不當干預。在美國高等教育品保體系中，對認證機構進行「認可」的機構共有兩個：代表民間的CHEA，以及代表聯邦政府的美國教育部（U.S. Department of Education, USDE）。USDE的認可與聯邦學生助學金資格直接掛鉤，涉及每年高達數百億美元的公共經費；CHEA的認可則代表民間學術社群的最高自律背書，不涉及經費綁定，重點在於維護學術獨立與機構自主。CHEA本身並不直接評鑑學校或學程，而是負責審查各民間認證機構，實質上扮演著「認可認證機構的機構」之角色。

CHEA維持並登錄了一個權威公開的線上資料庫，涵蓋全美超過8,200所高等教育機構與超過44,000個專業學程，是全球學生、雇主及政府確認教育機構學術誠信的最權威管道。通過CHEA認可，代表一個認證機構具備專業能力、公信力、獨立性及健全的課責機制，是值得高等教育界與社會大眾深切信任的學術品質保證者。

2024年8月，CHEA理事會正式宣布開放「國際認證機構認可計畫」，打破以往僅對美國本土機構開放的地理限制，正式邁入全球高等教育品保合作的新紀元。CHEA時任總裁Cynthia Jackson Hammond指出：「高等教育是一個全球性的共同體，CHEA理事會決定向國際社群開放認可流程，是一個能實質擴展全球品質保證對話的重大契機。」

管科會華文商管教育認證組織（以下簡稱ACCBE）正是最早循此新管道提出申請的高等教育認證機構之一，並於2026年9月28日正式獲得認可，成為亞太地區迄今唯一獲得CHEA認可的認證組織。

堅守價值：ACCBE獲得CHEA認可

ACCBE的前身「華文商管學院認證（Accreditation of Chinese Collegiate School of Business, ACCSB）」成立於2005年，致力於推動華文商管教育的品質保證。2018年增設學程層級認證ACCPB，2020年8月正式更名為「華文商管教育認證組織（Accreditation Council for Chinese Business Education, ACCBE）」，ACCSB認證則作為組織旗下最重要的院級認證品牌，持續推動華文商管教育品質保證工作。ACCBE自2012年起三度獲教育部認可為專業評鑑機構。然而近年來，隨著少子女化情勢日益嚴峻、教育部調整系所專業評鑑政策，以及國際商管學院促進協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）認證在臺灣影響力持續擴大，ACCSB認證從曾經認證20所大學商管學院，逐年減少至目前僅剩6所維持有效認證。規模的萎縮是事實，但ACCBE從未因此降低標準。

CHEA詢答會議上，審查委員們並未就認證規模萎縮一事提出質疑，反而對ACCBE申請文件的完整與豐富，以及制度設計的思慮周全及「所說的與所做的一致」給予高度肯定。誠如何希慧副執行長在詢答會議上代表ACCBE所宣讀的聲明：「我們請求CHEA認可我們的，不僅是我們所取得的成就，更是我們所堅守的價值觀──獨立、透明、問責與持續改進。我們尋求認可，並非因為希望改變自身的標準；我們尋求認可，是因為我們相信嚴謹的標準應獲得國際上的肯定，視之為一種優勢。」

這段話點出了ACCBE申請CHEA認可的本質：不是為了以國際光環掩蓋困境，而是選擇將自身長年堅持的理念，攤在國際最高規格的檢驗之下。CHEA在乎的，是認證組織的公正無私、嚴謹專業、公開透明及是否務實問責，而不是業務規模與既有成就。正因如此，ACCBE憑藉理念與價值獲得了這項殊榮。

申請的動機與歷程

ACCBE長期致力於華文商管教育的品質保證，為與國際接軌並取得國際同儕認可，管科會自2023年起循CHEA程序逐步推進。期間多次派員赴美觀察CHEA公開認可會議、參與年會，並就國外機構申請認可的指標與程序反覆諮詢確認；2025年正式進入申請程序，提交資格文件並繳交費用；2026年再提交完整申請書、依規定於官網公告，並先後接受CHEA來臺實地列席及視訊列席觀察認證決策會議。歷經近三年的多次往返與準備，終於在2026年7月13日赴華盛頓CHEA總部，向CHEA認可委員會完成現場口頭報告與答詢，並於同年9月28日正式獲得認可。

申請CHEA認可的動機，不只是為了取得一個國際標籤。周逸衡執行長指出，在臺灣管理教育界，ACCSB認證因要求嚴格而「叫好不叫座」，卻在美國認證專家眼中獲得肯定──這本身就說明了一件事：真正有信度、有效度、有公信力的高等商管教育認證，在國際上是會被看見的。取得CHEA認可，是對這份堅持最有力的國際背書，也是為臺灣商管教育品質保證工作開啟國際對話的重要起點。

ACCSB認證的核心理念與特色

ACCSB認證的核心信念，始於一個簡單卻根本的問題：高等教育的品質，究竟應該如何衡量？一所大學可以擁有優秀的教師、完善的設施、完整的課程，但這些條件是否就代表它真正提供了高品質的教育？對一個商管教育學制而言，更重要的問題是：我們究竟希望培養什麼樣的畢業生？這些畢業生是否真正具備社會與職場所需的能力？而學校又如何知道自己確實做到了？

ACCSB認證從一開始便強調，教育品質的核心不只是「教了什麼」，而是「學生學會了什麼，以及成為了什麼樣的人」。對ACCBE而言，學術品質不在於文件是否完備，而在於各教育單位透過規劃、執行、評量及改進的持續循環，真正落實其人才培育目標的能力。這樣的理念，具體體現在ACCSB認證以下幾項核心特色之中：

一、落實到學制層級的品質保證

有別於許多以學院整體為審查對象的認證制度，ACCSB認證針對每一個授予學位的單位個別審查，評估其如何將人才培育目標落實於課程、師資、學生學習及持續改進之中。在臺灣，高等商管教育的規劃與執行實際發生於系所層級，一個系所之下可能同時設有大學部、碩士班、EMBA、在職專班等多個學制，各有不同的學生特性與教育目標。ACCSB認證確保品質保證真正深入教育發生的現場，而非停留在學院層次的文件形式。

二、課程地圖：從目標到課程的系統性呈現與檢視

ACCBE特別設計了課程地圖，協助各學制將人才培育目標、預期職場角色、畢業生核心能力、院系必修課與選修課的規劃，乃至非正式課程的設計，完整呈現在一張系統性的圖表上。這張圖不只便於教師們定期檢討教育目標與課程設計、形成共識，也讓學生、家長、用人單位及姊妹校訪客得以一目瞭然地理解各學制的完整人才培育規劃。

三、全員參與認同的共識機制

高等教育係由獨立性強的學者專家來執行，因此唯有對目標形成共識，才能各自發揮專業、共謀目標之達成。所以ACCSB認證特別強調全員參與：人才培育目標的訂定、各項回饋資料的傳達與檢討，都必須以全員深度參與的方式取得所有專兼任教師的認同。ACCBE亦要求各學制每學年至少舉行一次共識會議，除檢討人才培育目標的達成情形並提出改進之道，也應對目標本身再次討論形成共識。

四、長期協助與督促的夥伴機制

在學校正式提出申請後，ACCBE即指派顧問教授進行輔導，協助學校釐清人才培育目標、完善品保系統，確認真正準備妥當後才進入正式審查程序。在通過認證後，ACCBE每年皆會為受證學校舉行各式工作坊與研討會，並對各學制品保機制的運作表達關切與督促；這使ACCBE的角色不只是評審者，更是受認證機構長期的教育品質夥伴。

五、重視全人培育與非正式課程

商管學院的學生不能只是「會考試的人」；未來的管理者需要溝通、團隊合作、領導、倫理判斷及社會責任等能力，這些無法只靠課堂講授傳遞，必須透過正式課程與非正式課程的整體設計，讓學生在真實的學習過程中實際操練與體驗。ACCSB認證在審查各學制的課程地圖時，同時關注正式課程內容與非正式課程規劃，兩者缺一不可。

六、認真務實面對教育目標與成效

ACCSB認證要求各學制審慎訂定人才培育目標，這個目標必須具有社會價值、符合機構自身條件，且具體可行、可衡量。目標一旦確立，學校便必須透過客觀的方式定期評估達成情形，包括學生學習成效的檢核、畢業生調查及雇主滿意度調查等，並根據結果適時調整目標、課程或教學方式。這不是一次性的自我宣示，而是一個持續循環的承諾：對學生負責，也對社會負責。

共同的理念與堅持

CHEA對認證機構的認可，審查的不是規模與成就，而是認證機構的標準與程序是否嚴謹可信、是否真正獨立公正、是否以實質品質而非形式合規為核心。正是在這些根本性的問題上，ACCBE與CHEA展現了高度的理念契合。

首先，兩者都相信品質保證的核心在於「實質」而非「形式」。周逸衡執行長曾指出，若以程序完備為品質標準，充其量只能證明制度仍在運轉，卻無法證明教育目的已經達成。CHEA的認可標準與此若合符節，始終重視受證機構是否真正達成教育使命，而非僅核查文件是否齊備。ACCBE的認證審查，始終重視學校「說到」與「做到」之間是否一致──這也正是CHEA代表Dr. Neil Harvison實地來臺觀察ACCBE認證決策會議後，所特別肯定的一點。

其次，兩者都強調認證工作的公共責任屬性。周逸衡執行長指出，認證的本質是一項建立於專業判斷之上的公共責任，不只是榮譽或行銷工具。CHEA的立場亦然──認證機構的存在，是為了維護社會對高等教育的信任，而非服務於個別機構的利益。ACCBE雖由管科會設立，但治理結構確保認證決策完全獨立，使ACCBE得以將重心完全放在教育品質，而非機構利益。

第三，兩者都高度重視持續改善的精神，並將認證機構定位為受證機構的「夥伴」而非「裁判」──認證不是終點，而是持續輔導與督促的起點。CHEA詢答會議上，委員特別肯定了ACCBE「先輔導、再認證」的獨特機制：在學校正式進入認證程序之前，ACCBE即指派顧問教授協助輔導，確認其真正準備妥當後才進入審查。這樣的機制，充分體現了ACCBE的認證哲學，也與CHEA所倡導的問責精神高度呼應。

通過認證的實質意義

ACCBE取得CHEA認可，不只是認證機構本身的里程碑，對所有已通過或正在考慮申請ACCSB認證的學校系所而言，也帶來了具體而實質的意義。

在教育品質上，認證的過程促使系所重新檢視每一個學制的人才培育目標、課程設計及學習成果，讓改善真正發生在教學與學習的現場，而不只停留在文件上。通過認證的學校，代表其已建立一套具系統性的品質保證機制，能持續檢視自身的教育品質與人才培育成果。

在國際學術地位上，CHEA認可為ACCSB認證增添了一層國際層級的第三方背書。值得特別說明的是，在國際上廣為人知的三大商管認證AACSB、EQUIS及AMBA中，規模最大的AACSB自2016年起已不在CHEA的認可名單之列。這意味著，通過CHEA認可機構所認證的ACCSB，代表著通過了一項連AACSB都未再接受的國際檢驗，對於重視學術聲譽與國際可信度的商管學院而言，這是一項值得認真看待的訊號。

在國內外企業認同上，ACCBE的認證要求各學制定期進行畢業生調查與雇主滿意度調查，並將結果回饋至課程改善，使通過ACCSB認證的學校系所，在企業眼中代表著一種具體的品質承諾。目前已有約十家國內大型企業認同ACCBE的認證理念，承諾優先錄取通過認證學校的畢業生。取得CHEA認可後，這種企業認同有望進一步擴大至國際企業，特別是在華文商管教育具有影響力的亞洲市場。

在國際招生與交流上，「經CHEA認可之機構所認證的系所學程」是一項能被國際理解的品質訊號。通過ACCSB認證的學校，在對外招生宣傳、洽談姊妹校合作、雙聯學位或海外辦學時，更易於取得對方的信任與認可。隨著ACCBE逐步深化與華文地區及亞洲各地商管教育機構的合作，通過認證的學校等於進入一個因品質而彼此信任、因合作而共同成長的高等教育夥伴網絡，學生交換、教師交流、產學合作及國際實習，都可以成為這個網絡所創造的實際價值。

對ACCBE而言，取得CHEA認可從來不是終點。在高等教育國際化日益深化的今天，一句「我們通過了CHEA的認可」，背後所承載的，是自2005年推動ACCSB認證以來、二十年如一日對教育品質的堅持，如今終於獲得國際同儕的肯定。而這份堅持，最終都會回到學生身上──當學校的教育品質被信任、被國際認可、被合作夥伴接受，最大的受益者，正是能在更寬廣的舞臺上學習、交流及發展的學生。正如周逸衡執行長所言：「唯有如此，社會對高等教育的信任，才能持續維繫。」