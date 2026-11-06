國中小補校轉型進修部取消校長津貼 校長協會批變相減薪

國中小學校長協會今天表示，教育部修正發布「公立高級中等以下學校進修部兼任（職）人員工作費支給表」及相關規範，竟然對新任或後續兼任國中小進修部的校長取消發放兼任工作費，痛批教育部是假組織轉型之名，行實質變相減薪之實。

全校協理事長陳清義表示，校長白天要綜理龐雜的小學校務、依法兼任附設幼兒園園長，夜間更須留校督導進修部長者與新住民，包辦全齡教育與全天候校安重責，主管機關竟以行政規則變更片面減損基層給付，是嚴重挫傷教育行政人員士氣。

全校協指出，國中小進修部多於夜間開課，學生結構涵蓋高齡長者與新住民。校長除了日間本職外，夜間仍須留校督導、處理突發校安事件與維持校園安全防護，實質負擔已超出一般常態公務工作時間與管理風險。

由於當年伴隨國民教育法修正，全國公立國中小附設補習學校（補校）陸續轉型改制為「進修部」。但全校協談到，主管機關稱改制後屬學校內部單位、回歸本職運作，卻無視校長承擔夜間責任的事實，未依《教師待遇條例》精神及主管加給衡平原則補足夜間風險與超時勤務補償，違背行政法上「給付禁止過欠」與「權責相符」的基本原則。

全校協也說，目前絕大多數公立國小校長皆兼任附設幼兒園園長，若幼兒園發生霸凌、體罰等不當對待案件，主管機關可認定校長督導不周處以行政罰鍰，但校長兼任附幼園長則是長年零兼任津貼，這種「責任加到飽、動輒連坐罰、津貼全砍光」的思維，讓教育行政人員寒心。

對此，全校協與全國家長團體聯盟等家長團體共同呼籲，教育部應重新審視「公立高級中等以下學校進修部兼任（職）人員工作費支給表」，正視校長實質負擔進修部校務督導與公安責任的事實，建立合理的夜間勤務加給或工作費支給機制。也應一並檢討國小校長兼任附幼園長，高責任、高風險、兼任不兼酬的狀況，應給予充分的行政資源與合理加給。