全教產促廢除校事會議

教師依規定負有輔導管教學生的責任，卻常因管教措施遭家長投訴，甚至面臨校事會議調查。全國教育產業總工會昨表示，現行輔導管教規範權責不明，教師即使依法管教仍可能遭檢舉，導致防禦性教學及教師離職意願增加，呼籲教育部廢除校事會議、將相關規定提升至法律位階，並明訂家長協助改善學生違規行為的責任。

全教產指出，依現行規定，教師可以口頭糾正、調整座位、要求完成未交作業及書面自省，但實務上卻爭議不斷，舉凡教師講話大聲、孩子沒有選上班長、作業不交老師關心寫聯絡簿等，都可能被投訴、提告，甚至撥打一九九九申訴。

台中市教育產業工會理事長林碩杰也說，目前注意事項中的一般管教措施，裡面充滿地雷、紅線，讓教師難以掌握執行界線，教育部都未明確說明教師應如何執行，才能避免教師觸及管教紅線，已造成教學困擾。

教育部表示，正在研訂教師管教措施實施指引，將持續蒐集地方政府、專家學者及教育團體等各界意見，凝聚共識。