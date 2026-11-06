兼總務包山包海 師嘆超時成常態

相較於國高中有較完整的專職行政人力配置，國小行政人力相對不足，教師兼任總務主任，不僅要兼顧教學，還須負責採購、工程管理等具專業性的工作，責任繁重。現職國小總務主任、嘉義市教師職業工會理事長林文章表示，總務工作「包山包海」，超時工作已成常態，採購過程若發生爭議，還可能面臨檢舉及法律責任風險。

「我們是保障教學執行的第一線。」林文章說，總務工作除要處理採購業務，舉凡教室水龍頭漏水、電燈故障，甚至深夜發生火警等校園突發狀況，往往也是通知總務主任，超時工作已是常態。若遇到較複雜的電路或設備問題，還需盡快聯繫廠商處理，平時也得累積廠商人脈，建立合作名單。

林文章指出，總務主任的採購業務分為財物、勞務及工程等三類。以工程採購為例，需因應不同審計及採購單位的要求準備資料，後續還有驗收、核銷等程序，一旦過程發生糾紛，還可能面臨檢舉，甚至涉及法律責任。

同樣在國小兼任總務主任的台灣教育產業工會副理事長葉明政說，自己兼任總務主任已六年，除此之外，還身兼文書組長、資訊組長及午餐秘書等業務。

他說，教師原本就有備課及教學工作，再加上爆量行政工作，常常下班後或假日得加班完成，屬責任制，沒有加班費，「國家為什麼不多出一筆錢，讓教師心無旁騖投入教學」。