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雙重壓力 教師之死 教團籲補行政人力

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
教師原本就有備課及教學工作，若兼任總務等行政職，往往得超時工作，更可能面臨法律責任風險。圖為校園示意圖，非當事人。聯合報系資料照
教師原本就有備課及教學工作，若兼任總務等行政職，往往得超時工作，更可能面臨法律責任風險。圖為校園示意圖，非當事人。聯合報系資料照

上月底高雄一名國小教師在校內不幸離世，家屬在社群平台發文，提及弟弟生前長期承受教學與行政工作的雙重壓力。全國教師工會總聯合會表示，這起事件再次凸顯國小教師兼任行政工作的制度困境，呼籲教育部及地方政府落實專業分工、補足行政人力，讓教師回歸教學現場。

對此，教育部回應，將持續與地方政府研議增補專職行政人力及跨校統籌辦理行政業務等措施。

依現行學校專職行政人力編制標準，高中六班以下可配置兩名幹事，之後每增加六班可再增置一名；國中卅六班以下可配置二至九名幹事；國小七十二班以下則配置一至三名幹事，七十三班以上配置三至五名。

全教總理事長葉青芪說，目前學校人力編制呈現倒三角形，相較於高中、國中較充足的專職行政人力，國小配置明顯不足，迫使教師除了原有的教學、備課、班級經營及學生輔導工作，還必須兼任各項行政業務。在總班級數未滿六班的小校，總務主任甚至可能同時兼辦庶務、出納等工作。

全教總副理事長張瓊方說，總務工作相當繁瑣，光是處理不同經費來源及預算科目的薪資、鐘點費核對，一所學校相關支付項目就超過五十項。教師若接任總務行政職務，不僅得兼顧原有教學工作，還要重新學習不熟悉的採購及財務領域，其中更涉及法律責任，一不小心就可能面臨審計、政風單位調查，甚至涉及刑事責任，讓教師承受沉重的工作及心理壓力。

張瓊方呼籲中央重新檢討學校人力編制，地方政府也應提供足夠資源，適度提高學校行政人力配置。

教育部坦言，總務工作涉採購、工程及財產管理等專業事項，確實有必要持續強化專業分工及行政人力支持，減輕教師行政負擔。將持續與地方政府研議增補專職行政人力及跨校統籌辦理行政業務等措施，強化總務專業人力支持。國教署後續也將定期追蹤各地方政府就行政業務盤整及人力配置規畫，督導地方政府落實。

人力 教師 壓力 教師兼行政

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