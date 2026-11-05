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「今少一個少年犯、明就少個成人犯」這本新書座談會 揭更生少年血淚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣商務印書館與中華民國更生少年關懷協會共同主辦的「他們為什麼走到這裡」新書座談會。圖／更生少年協會提供
台灣商務印書館與中華民國更生少年關懷協會共同主辦的「他們為什麼走到這裡」新書座談會。圖／更生少年協會提供

「今日少一個少年犯，明日就少一個成人犯」台灣商務印書館與中華民國更生少年關懷協會共同主辦的「他們為什麼走到這裡」新書座談會，主辦單位透過第一線助人者的真實分享，帶領現場超過40位關心青少年議題的民眾與讀者，深入探討少年犯錯背後的迷惘、掙扎，以及高牆內那些有血有肉的生命故事。

「他們為什麼走到這裡」詳實記錄了少年們成為司法少年背後的家庭、環境與社會結構因素，日前在未來咖啡舉辦。由更生少年關懷協會社工督導林筱帆主持，從協會主任陳彥君與協會的淵源出發，一路談到從少觀所高牆走入未來咖啡的生活現場。

林筱帆與讀者分享輔導少年變好的心路歷程，並以書名「他們為什麼走到這裡」反問讀者，強調觀護所的生活與非行少年的真實經歷，都能在書中案例找到解答。

在實務經驗分享環節，社工組長李佳怡以「少年詐欺車手」為題，剖析少年踏入詐欺不歸路背後的結構原因。

李佳怡透露，最令人訝異的是，有少年從事詐欺僅僅是為了改善家中生計，其背後可能隱藏著一顆想幫忙父母的心。透過第一線社工的聆聽與居中協調，不僅能扭轉家長對孩子的既定印象，更能梳理受傷的家庭關係。

更生少年關懷協會秘書長江元凱指出「在不合理的行為背後，都有一個合理的理由。」家長與關心孩子的夥伴，看到孩子犯錯時，不要第一句就責備『你怎麼可以這樣』，而是試著問『可不可以告訴我發生了什麼』，點出適當的關心與理解才是解決衝突、拉近距離的最佳解方。

資深志工蔡榭妮則生動地以「老鼠新樂園」形容少觀所孩子們在上「愛情課」時的熱烈反應。她感性表示，當孩子們談論到愛情與人際情感時，許多不恰當的言語與防備悄然消失，展現出符合該年紀應有的純真與可愛。這也再次凸顯出，適當的環境與健康的情感連結，是讓迷途少年找回赤子之心的重要關鍵。

座談會尾聲的讀者互動與QA環節氣氛熱烈，現場觀眾積極提問，焦點圍繞在「親子互動技巧」、「偏差行為的提早徵兆與預防」，並深刻探討社會環境對孩子的不友善，以及後續支持孩子變好的核心關鍵。

「今日少一個少年犯，明日就少一個成人犯」主持人也宣導書中的核心原則，凸顯出社會事前的預防永遠大於事後的補救，期許參與座談會的讀者可以多分享親朋好友這群少年的故事，正是一個最好的預防手段。

台灣商務印書館與中華民國更生少年關懷協會共同主辦的「他們為什麼走到這裡」新書座談會。圖／更生少年協會提供
台灣商務印書館與中華民國更生少年關懷協會共同主辦的「他們為什麼走到這裡」新書座談會。圖／更生少年協會提供

少年犯 青少年 少年

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