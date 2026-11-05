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協助從逆境中成長 安得烈培育305名希望之鷹

聯合報／ 教育事業部
安得烈慈善協會近日完成114學年度獎助學金審查，今年共305名學生獲得。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會近日完成114學年度獎助學金審查，今年共305名學生獲得。圖／安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會近日完成114學年度獎助學金審查，共有305名學生獲得獎助。協會執行長羅紹和表示，協會提供的不只是經濟支持，更希望孩子知道，即使面對困難，仍有人願意陪伴他們求學路上不孤單。

羅紹和指出，教育是孩子開拓未來的重要基礎，但對經濟弱勢家庭而言，學費、教材、住宿、生活開銷及專業訓練等支出，是不小的負擔。協會自2017年起推動「培鷹計畫」，不只關注孩子眼前的經濟需求，更重視長期成長與發展，希望透過獎助學金，讓清寒學子不必因經濟困難放棄求學，也有機會探索興趣、發展潛能。

羅紹和強調，人才培育需要時間，陪伴孩子成長更需要持續的關懷。協會將持續推動培鷹計畫，結合社會各界愛心與資源，支持更多有需要、有潛能的孩子安心就學、發展專長，逐步培養自立能力，未來將所學回饋家庭與社會。

獲獎助者中，目前就讀台灣大學醫學系的鄭同學，成長於經濟弱勢家庭。父親因工作意外失去右手，母親須照顧失能的外公、外婆，全家仰賴父親在街頭捏麵人維持生計。為減輕家庭負擔，鄭同學寒暑假在大考中心工讀，也積極參與安得烈公益服務。他期許未來成為具專業與同理心的醫師。

另一位政治大學傳播學院的李同學，曾獲政大盃全國辯論賽冠軍、菁英盃亞軍及優秀辯士，今年更獲教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」補助，將前往日本參訪。來自新住民家庭的他，也投入偏鄉教育及營隊志工服務，希望未來能持續參與教育服務與公益活動，將自身經驗轉化為助人的力量。

還有成功大學雙主修的簡同學，不僅獲得國科會大專學生研究計畫補助，研究成果也獲亞太管理學術研討會（APMC）及歐洲國際企業學會（EIBA）錄取，將赴日本、丹麥發表。成長於清寒家庭的他，不只常要陪術後失聰、顏面癱瘓的母親就診，課餘還會在老人養護及長照機構擔任志工，在求學與照顧家人的生活中，持續實踐關懷與付出。

另位是甫於名古屋亞運空手道女子團體賽勇奪銅牌的田同學，國小六年級開始接觸空手道，去年才挑戰「形」項目。訓練雖辛苦，但家人的支持是她堅持的動力，她不僅努力追逐運動夢想，也期許自己將曾經獲得的溫暖與善意傳遞出去，幫助更多需要的人。

鄭同學（左）感念安得烈的陪伴與支持，積極參與協會公益服務，期盼將曾經獲得的溫暖傳圖／安得烈慈善協會提供
鄭同學（左）感念安得烈的陪伴與支持，積極參與協會公益服務，期盼將曾經獲得的溫暖傳圖／安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會近日完成114學年度獎助學金審查，今年共305名學生獲得。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會近日完成114學年度獎助學金審查，今年共305名學生獲得。圖／安得烈慈善協會提供

甫在名古屋亞運空手道女子團體賽中勇奪銅牌的田同學，期許自己在追逐夢想的同時，也能幫助更多需要的人。圖／安得烈慈善協會提供
甫在名古屋亞運空手道女子團體賽中勇奪銅牌的田同學，期許自己在追逐夢想的同時，也能幫助更多需要的人。圖／安得烈慈善協會提供

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