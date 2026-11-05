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北市疑跨校霸凌弱勢生案 2校開獎懲會議審議

中央社／ 台北5日電

北市疑跨校霸凌弱勢生案，教育局繼昨天表示，會全力確保被行為人在校安全；今天進一步指出，被行為人原就讀學校今天召開獎懲會議審議，現就讀學校預計下週完成。

鏡週刊報導北市發生跨校霸凌弱勢生案，指被害人轉校，霸凌仍未停止。向媒體投訴的家長說，孩子有罕見疾病及亞斯伯格症，且施暴影片不只一段。

此案因為被行為人有罕見疾病及亞斯伯格症，引發各界關注。台北市教育局告訴中央社記者，全案持續督導學校依據「校園霸凌防制準則」規定調查中，被行為人轉校前就讀的學校今天召開獎懲會議，通常當天會做出決議。

教育局也說，被行為人目前就讀的學校，預計下週完成審議，即召開獎懲會議及做出決議；不過依據「台北市高級中等學校學生獎懲委員會組織及運作辦法」第10條規定，「本會審議獎懲事件，以不公開為原則」。

此外，教育局說，後續由學校及少警隊共同協助行為人及被行為人學校介入，要求行為人不得再接觸被行為人，確保學生校內安全。

弱勢生 霸凌 北市 教育局

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