政院通過國家鐵道博物館設置條例草案 文化部：邁進行政法人

行政院會今天通過「國家鐵道博物館設置條例」草案，後續將函請立法院審議。文化部表示，國家鐵道博物館將以行政法人形式推動，期許打造「活的鐵道博物館」。

文化部今天發布新聞稿表示，國家鐵道博物館籌備處現址台北機廠自1935年完工啟用，為台灣現存規模最完整的鐵道車輛維修基地，發展歷程兼具建築歷史、交通與產業演進、勞工文化等多重文化價值。

2012年，台北機廠遷移至富岡車輛基地，在許多民意代表及公民持續倡議下，舊址近17公頃的場域於2015年獲全區指定為國定古蹟，2016年行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，2019年成立「國家鐵道博物館籌備處」，依「全區整備、分區修復、分期開放」原則，逐步推動園區修復及開放作業。

文化部長李遠指出，國家鐵道博物館不僅保存文化資產，更是結合技術傳承、教育推廣與公共參與的重要文化工程。國家鐵道博物館園區去年7月31日第一階段對外開放，至今入園參觀人次逾83萬，目前仍持續推動場域修復與展示擴充，逐步建構完整博物館體系。

李遠表示，文化部在經過審慎規劃及跨部會多次協商後，推動「國家鐵道博物館設置條例」立法，也宣示博物館將由籌備階段正式邁向制度化營運，法條內容明定董事會治理架構、館長專業遴聘制度及財務監督機制等，以強化專業經營與公共責任。

「國家鐵道博物館設置條例」草案共40條，包含行政法人設立目的與業務範圍、建立董事會及監事會制度、規範館長聘任與職權、健全人事及財務管理制度、強化績效評鑑與監督機制，並就資產管理、資訊公開及採購程序等事項建立完整法制基礎。

文化部強調，國家鐵道博物館行政法人設立，是在既有保存與活化成果基礎上，透過制度化設計推動文化資產永續發展的重要里程碑，未來將持續以專業治理與跨域合作延續既有的成績，打造具台灣特色、亞洲領先、世界矚目的國家級文化場域。