教師有責無權 應廢校事會議提升管教位階
「作業不交、老師寫聯絡簿也被投訴，要如何管教學生？」全教產5日召開記者會批評，現行制度要求教師有輔導管教義務，卻未建立學生守規與家長的配合機制，形成「教師有責無權、學生違規難管、家長拒絕配合」的困境，籲教育部應儘速廢除校事會議、提升管教注意事項的法律位階。
教師管教動輒遭投訴
全教產指出，依《注意事項》，教師可對學生進行口頭糾正、調整座位或要求書面自省，但實務上爭議不斷：老師講話大聲被投訴、黑板登記未交作業學生座號被指公開示眾、暫時保管學生梳子也遭家長投訴。更令人憂心的是校園暴力：今年7月北市某國小五年級學生攻擊師生逾百次，老師出手阻止，反遭家長提告。
根據校長協會2026年6月調查，近兩年全台共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷；教育部113年校安統計也顯示，國小與國中暴力及偏差行為事件通報分別達11657件與8633件。
全教產強調，特殊教育學生需要專業支持，但教師及其他學生同樣享有安全與正常教學的權利，政府不能只要求教師正向管教，卻沒有相對應的法律授權與支持系統。
遭施壓成惡性循環
「家長不配合的話，根本難以管教學生！」全教產表示，《國民教育法》雖規範家長負有輔導管教子女、配合學校教學的責任，但當家長拒絕到校溝通、不配合改善學生行為，現行制度仍欠缺具體罰則與執行機制。教師可通知家長，卻無法確保家長配合；可要求學生完成作業，卻缺乏學生拒絕履行時的有效處理配套，第一線教師最終獨自承擔全部壓力。
全教產也批評，教育部雖於10月7日修正《解聘辦法》，明定符合管教辦法情形者應予結案，但現實中家長尋求民代或媒體施壓，學校不敢結案，主管機關不敢負責，只好送校事會議調查，形成惡性循環。
因此他們呼籲教育部，儘速廢除校事會議、提升管教注意事項法律位階，明確規範家長未配合的罰則，並將學生遵守校規義務與家長配合責任納入制度，避免教師單獨承擔管教後果。
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