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深耕公共景觀設計 郭中端獲金點設計獎最佳設計成就獎

中央社／ 台北5日電

投入近40年深耕公共景觀設計，台灣景觀建築家郭中端獲得今年金點設計獎最佳設計成就獎，將在26日頒獎。她表示，這是對台灣土地倫理與生態景觀價值的一大鼓舞。

郭中端畢業於淡江大學建築系，1970年代於早稻田大學研習博士期間，她師事日本建築家吉阪隆正，深受其關注自然、歷史與人文的思想啟發，並在台灣在地建築研究與水環境規劃設計的探索中，逐步確立日後致力於環境保存的方向。

像是郭中端於1986年返台後第一個投入的「冬山河親水公園」計畫，透過結合河川治理、地方文化與休憩活動的景觀營造，讓原本以防洪與排水為主的水岸，轉變為民眾得以親近的場域；隨後主導的「羅東運動公園」規劃，也展現兼顧自然環境與地方生活的實踐典範，這些「宜蘭經驗」也對於台灣本土地景改造運動影響深遠。

金點設計獎今天公布2026最佳設計成就獎予郭中端。郭中端透過新聞稿表示，這份榮譽不僅是對個人的肯定，更是對台灣土地倫理與生態景觀價值的一大鼓舞。回望從「宜蘭經驗」到各地公共景觀規劃的歷程，她始終堅持「人做一半，天做一半」的設計哲學，人為介入只是開端，更需要時間與自然的溫柔縫合。

多年來，郭中端也陸續完成許多大型景觀建築作品，代表作包括明池森林遊樂區、卑南遺址公園、北投溫泉親水公園、南投車埕木業博物園區、台南八田與一紀念園區、高雄中都濕地生態景觀公園、新竹漁人碼頭及南寮漁港等。

郭中端除感謝一路同行的夥伴，她也表示：「未來，我們將繼續以自然生態為經、歷史文化為緯，為這片土地找回尊嚴與美好，與大家一同守護我們安身立命的家園。」

公共 設計 淡江大學

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