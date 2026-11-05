營養午餐發2克香鬆惹議！徐巧芯解釋「營養師建議」 網質疑增加教師負擔

台北市永安國小近日因被爆供應香鬆飯，但香鬆標示每人2公克，還請老師協助分發，引發外界質疑份量過少，並增加教師工作負擔。對此，國民黨立委徐巧芯也在Threads加入討論，強調2公克是營養師建議的份量，並非只能吃這麼多，且香鬆配飯吃太多也不健康，若學生想吃更多，可以向學校反映。不過，她的說法並未平息爭議，網友將焦點放在老師為何還得協助分裝，以及相關供餐安排是否合理。

一名網友在Threads分享，看到台北市老師抱怨營養午餐還得協助分裝每人2公克的香鬆，好奇實際份量究竟有多少，因此自己動手秤重，發現份量相當少，直言「這數量乾脆不要這個菜色」，也質疑光是分裝就得花費老師多少時間。原PO事後更正，原先誤以為是肉鬆，實際上應該是香鬆，但真正值得討論的仍是老師還得幫學生分裝這件事。

對此，徐巧芯在底下留言回應表示：「是香鬆不是肉鬆，可以吃兩克以上，但兩克是營養師建議份量。」她進一步指出，這類調味配料搭配白飯，如果吃得太多也不是很健康，因涉及鈉、鹽分攝取過量的問題，希望大家注重孩子的飲食均衡；但如果學生就是想吃很多，也可以向學校反映。

徐巧芯的說法引發不同意見。有網友認為，問題並不在於學生能不能多吃幾克香鬆，而是學校為何要安排老師協助分裝，質疑不應以營養師建議份量作為回應，留言表示「做事有瑕疵就是有瑕疵，不用護航」，也有人反問，既然是為了控制份量，為何不採用常見的不鏽鋼調味罐，或直接使用適當的小包裝，僅給一大包的方式，反而增加教師作業。

有網友指出，老師除了分裝，還得詢問學生是否要吃，並需留意各別的孩童是否有過敏情形，甚至還得處理剩食，質疑這些工作是否有必要全交由教師負擔？也有人認為，既然學生可以追加，就應該檢討原本的分發方式，而不是讓老師在午餐時間還得額外處理。

不過，也有網友認為，香鬆屬於調味配料，2公克若是營養師建議的份量，仍應尊重專業，飲食本來就應該適量，並非所有學生都需要大量添加。

針對爭議，永安國小表示，2公克是建議取用份量，並非學生的取用上限，若有追加需求，可以向老師反映，由備品補充。校方也解釋，因校內有學生對香鬆成分過敏，因此採取分開供應方式，過去直接撒在飯上的作法曾有學生反映分配不均，才調整為由教師協助引導分發。校方並坦言包裝標示不夠完整，造成外界疑慮，已表達歉意，後續將重新檢討供應及分發方式。