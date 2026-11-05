快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐發2克香鬆惹議！徐巧芯解釋「營養師建議」 網質疑增加教師負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」

台北市永安國小近日因被爆供應香鬆飯，但香鬆標示每人2公克，還請老師協助分發，引發外界質疑份量過少，並增加教師工作負擔。對此，國民黨立委徐巧芯也在Threads加入討論，強調2公克是營養師建議的份量，並非只能吃這麼多，且香鬆配飯吃太多也不健康，若學生想吃更多，可以向學校反映。不過，她的說法並未平息爭議，網友將焦點放在老師為何還得協助分裝，以及相關供餐安排是否合理。

一名網友在Threads分享，看到台北市老師抱怨營養午餐還得協助分裝每人2公克的香鬆，好奇實際份量究竟有多少，因此自己動手秤重，發現份量相當少，直言「這數量乾脆不要這個菜色」，也質疑光是分裝就得花費老師多少時間。原PO事後更正，原先誤以為是肉鬆，實際上應該是香鬆，但真正值得討論的仍是老師還得幫學生分裝這件事。

對此，徐巧芯在底下留言回應表示：「是香鬆不是肉鬆，可以吃兩克以上，但兩克是營養師建議份量。」她進一步指出，這類調味配料搭配白飯，如果吃得太多也不是很健康，因涉及鈉、鹽分攝取過量的問題，希望大家注重孩子的飲食均衡；但如果學生就是想吃很多，也可以向學校反映。

徐巧芯的說法引發不同意見。有網友認為，問題並不在於學生能不能多吃幾克香鬆，而是學校為何要安排老師協助分裝，質疑不應以營養師建議份量作為回應，留言表示「做事有瑕疵就是有瑕疵，不用護航」，也有人反問，既然是為了控制份量，為何不採用常見的不鏽鋼調味罐，或直接使用適當的小包裝，僅給一大包的方式，反而增加教師作業。

有網友指出，老師除了分裝，還得詢問學生是否要吃，並需留意各別的孩童是否有過敏情形，甚至還得處理剩食，質疑這些工作是否有必要全交由教師負擔？也有人認為，既然學生可以追加，就應該檢討原本的分發方式，而不是讓老師在午餐時間還得額外處理。

不過，也有網友認為，香鬆屬於調味配料，2公克若是營養師建議的份量，仍應尊重專業，飲食本來就應該適量，並非所有學生都需要大量添加。

針對爭議，永安國小表示，2公克是建議取用份量，並非學生的取用上限，若有追加需求，可以向老師反映，由備品補充。校方也解釋，因校內有學生對香鬆成分過敏，因此採取分開供應方式，過去直接撒在飯上的作法曾有學生反映分配不均，才調整為由教師協助引導分發。校方並坦言包裝標示不夠完整，造成外界疑慮，已表達歉意，後續將重新檢討供應及分發方式。

徐巧芯 營養師 營養午餐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

洋流湧進日本神社？疑小水滴繪馬區綁飄帶 網批：不尊重他國文化

高低所得家庭年支出差3.67倍！他揭世代差距提醒：有錢不代表孩子更有出息

王肇民高雄造勢晚會台下冷清！自架手機直播 網友佩服：一個人也要堅持到底

李四川撞臉麥當勞「奶昔大哥雲朵包」！本人親認證：看了就回不去

相關新聞

營養午餐發2克香鬆惹議！徐巧芯解釋「營養師建議」 網質疑增加教師負擔

台北市永安國小近日因被爆供應香鬆飯，但香鬆標示每人2公克，還請老師協助分發，引發外界質疑份量過少，並增加教師工作負擔。對此，國民黨立委徐巧芯也在Threads加入討論，強調2公克是營養師建議的份量，並非只能吃這麼多，且香鬆配飯吃太多也不健康，若學生想吃更多，可以向學校反映。不過，她的說法並未平息爭議，網友反而將焦點放在老師為何還得協助分裝，以及相關供餐安排是否合理。

網傳越南生來台讀書補助5萬 教育部澄清：獎學金需審查、非普發

近期網路社群流傳「越南學生來台就學即可獲得政府補助」，學生一個學期可領5萬元，一年則補助約10到11萬。教育部今天說明，台灣獎學金制度過去已多次對外澄清，不實訊息仍反覆於網路流傳，造成社會大眾的誤解。教育部強調，台灣獎學金有明確的審查程序，並非來台就學就能獲補助。

教師管教處處踩紅線 全教產籲提升學校法規位階、明訂家長責任

教師依規定負有輔導管教學生的責任，卻常因管教措施遭家長投訴，甚至面臨校事會議調查。全國教育產業總工會今天召開記者會指出，現行輔導管教規範權責不明，教師即使依法管教仍可能遭檢舉，導致防禦性教學及教師離職意願增加，呼籲教育部將相關規定提升至法律位階，並明訂家長協助改善學生違規行為的責任。

1128投票日辦「耶誕運動會」！ 台南私幼挨轟故意 緊急滅火改期

1128投票日硬辦耶誕運動會？台南一間私幼被家長抗議撞期大選，起初竟回「不能改」，更被質疑節日提早整整一個月。眼見怒火燒向背後動機與教職勞權，校方緊急發布公告打破沉默……

冰冷的KPI數字 無法接住絕望與離退的教師

今年以來，教育現場噩耗頻傳，單單高雄一地，半年內接連發生三位教師殞落；放眼全國，僅10月份各地就有3名年輕教師接連告別人生，更不用提一年之間，教職員工自殘通報人數竟高達百餘人，已到了不得不正視的地步。

網傳越南生來台即享補助 教部澄清：獎學金有審查程序

網路社群流傳越南學生來台就學，就能獲得政府補助，教育部今天發布新聞稿澄清，台灣獎學金有明確的審查程序和名額限制，並非專門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。