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1128投票日辦「耶誕運動會」！ 台南私幼挨轟故意 緊急滅火改期

聯合新聞網／ 綜合報導
台南私幼將耶誕運動會排在投票日當天，起初強硬回絕改期，引發家長怒火質疑刻意影響選情。示意圖／AI生成
台南私幼將耶誕運動會排在投票日當天，起初強硬回絕改期，引發家長怒火質疑刻意影響選情。示意圖／AI生成

九合一大選進入倒數階段，選情白熱化之際，校園活動安排卻引起爭議。台南市一間私立幼兒園近日發出活動通知，預計於11月28日投票日當天舉辦耶誕親子運動會。由於活動時間強碰法定投票日，且名稱硬是將12月底的耶誕節提前了一整個月，家長第一時間反映希望改期卻碰壁，面對質疑聲浪，校方今(5)日緊急發布通知，宣布活動延期。

投票日辦耶誕活動？家長質疑動機不單純

一名網友在社群平台Threads貼出姊姊收到的幼兒園活動通知單，內容顯示耶誕親子運動會訂於11月28日舉行。當時有家長向校方反映該日適逢地方大選投票日，詢問是否能調整時間，未料校方起初竟回覆「時間已經排定好，沒辦法改時間」，強硬態度讓家長難以接受。

原po指出，大選投票日期早早就已對外公布，幼兒園排定整學年行事曆時不可能不知情。更令人費解的是，活動名稱掛著「耶誕」，卻選在11月底舉辦，「明明距離投票日還有時間，為什麼不能改？」原po直言，就算活動時間設定在上午，許多跨縣市戶籍的家長光是返鄉投票就路途奔波，根本無法兼顧接送與陪伴孩子。

網友抨擊投票日辦活動有違常理

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友認為投票日是法定休假日，這安排太不合理，「難道耶穌提前一個月出生？時間點真的太巧合」。更有人替幼兒園教職員抱不平，指出活動日老師通常得一大早就到校準備，活動結束後還得收拾場地、開會，若工作一路延續到下午，戶籍地較遠的老師根本完全沒有時間回去投票，恐有違反勞基法妨害勞工行使投票權之虞。

不過，也有另一派網友認為無須將單純的校園活動無限上綱，「私幼活動又沒有強制出席，想投票的人不要報名就好」、「只有畢業典禮才算真正重要，運動會直接請假也沒差」、「如果大家都去投票導致參加率極低，園方自然會深刻檢討」。

園方認「思考不周」 宣布延期

眼見爭議越演越烈，園方今日態度急轉彎，緊急向全體家長發布最新公告，坦承該活動時程為半年前所排定，當時對運動會的規劃思考不周，確實忽略了與選舉投票日撞期，為避免造成家長困擾與權益受損，決定延期舉辦今年的親子運動會，後續確切舉辦日期將會另行通知。

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