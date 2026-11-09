「會做事」已不足夠！科技業主管讀EMBA，跳脫理工框架，走向管理思維

「如果有一件事一定得做，那麼晚做不如早做。」這是曹維陵一路走來的處事哲學。現任外商科技公司主管的他，擁有近30年的高科技與通訊產業經歷。從基層工程師到主管，曹維陵認為，工作與生活其實有著相同的底層邏輯：保持好奇、勇於行動，更重要的是持續做下去，方能收穫美好的果實。

曹維陵現任外商科技公司主管。 圖／吳彥鋒 攝影

從工程師到管理者，主動跳脫熟悉的思考框架

理工專業背景出身的曹維陵，大專畢業後便投入科技業擔任工程師。長時間沈浸在技術領域，讓他建立扎實的專業能力，卻也逐漸意識到，自己容易被熟悉的理工思維框住。「我發現自己看事情的方式比較侷限，所以希望透過進修，學習不同領域的思考方式。」

適逢全球百大EMBA赫爾辛基阿爾托大學高階管理教育學院（Aalto EE）來台招生，他比較國內外多所EMBA學程後，選擇阿爾托高階管理碩士（Aalto EMBA），這是專為高階主管設計的專業課程，其嚴謹度與教學品質皆符合國際頂尖標準，並榮獲全球僅 1% 商學院擁有的 AACSB、EQUIS、AMBA「三皇冠」國際認證。

對曹維陵來說，Aalto EMBA另一項吸引力，在於「把國際教育搬到台灣」。不同於大多國外學程以線上授課為主，Aalto EMBA許多課程都由芬蘭阿爾托大學名師親自來台授課。近年更與國立中央大學攜手合作，由芬蘭阿爾托大學師資結合中央大學管院教授進行實體教學，課堂互動性高，並搭配一門前往芬蘭總校的海外移地教學課程，兼具在地深度與全球視野。讓在職人士不必長期離開工作崗位，也能接觸國際化的管理教育。學員順利畢業後，可獲頒阿爾托大學設立之商學院(Aalto University School of Business)結業證明、國立中央大學管理學院「高階主管工商管理碩士 (Executive MBA)」學位證書。

Aalto EMBA部分課程由芬蘭阿爾托大學名師來台授課。 圖／吳彥鋒 攝影

不只是「上課」，而是把學到的東西帶回工作現場

真正進入Aalto後，曹維陵對芬蘭教育的印象更加深刻。他觀察到，芬蘭教育強調扎實基礎、課程內容與時俱進。Aalto EMBA著重激發學生的能力，會透過課前導讀、課堂討論與課後作業，引導學生主動思考，將知識轉化成可以實際運用的方法。

曹維陵說：「我試著把課堂中學到的方法，應用在工作遇到的疑難雜症上，試用之後發現很管用。」

這趟進修之路也翻轉了他的領導風格。「以前我的管理方式傾向直接下指令、指揮團隊完成任務。現在我會更著重溝通協調，激發同仁的動機和期待，讓團隊更有自發性。」

曹維陵的改變反映在工作現場。不僅團隊效率提升，工作氣氛更加融洽，甚至有同仁看見他的轉變後，也決定加入Aalto EMBA，成為他的學弟。

Aalto EMBA著重激發學生的能力，改變了曹維陵的領導風格，讓團隊效率提升，工作氣氛也更融洽。 圖／吳彥鋒 攝影

一群來自不同產業的同學，讓學習走出課堂

除了課程本身，同儕交流也是曹維陵認為EMBA珍貴的收穫之一。同學來自科技、金融等不同產業，不少人更是企業主管或新創企業家。有人透過EMBA深化現有專業，也有人將這段學習歷程視為轉進外商企業、拓展國際職涯的契機。Aalto EMBA校友遍及世界各地，也串聯起跨國、跨產業的豐富人脈網絡。

對曹維陵來說，這樣的交流價值不只在於「認識更多人」，而是讓原本只從單一專業看事情的他，有機會接觸更多元的觀點，在一次次觀點碰撞中，重新看見自己的盲點，也讓人脈與視野同步成長。

Aalto EMBA校友遍及世界各地，串聯起跨國、跨產業的豐富人脈網絡。 圖／吳彥鋒 攝影

站在產業前端，專業之外更要看見「下一步」

由於理工專業與管理格局並進，讓曹維陵在職場上被賦予更多責任，主管經常會將重要客戶指派給他。目前他主要負責全球知名無廠半導體積體電路設計公司相關業務開發與客戶關係管理，除了掌握客戶需求，還需要整合技術趨勢、公司資源，並與客戶採購、研發團隊及海外總部密切協作，推動專案與新商業機會。

面對走在產業前端的客戶，他認為，光有既有經驗並不足以應付快速變動的市場。「和客戶溝通不能只用現有的思維，必須跨部門合作、保持機動性，也要看見未來性。」

曹維陵從基層工程師做起，目前擔任ROHDE & SCHWARZ全球專案客戶業務主管。 圖／吳彥鋒 攝影

每天慢跑鍛鍊的不只是體力，更是自律

即使工作繁忙，曹維陵仍每天慢跑，維持體能。對他而言，長期堅持一件看似簡單的事情，正是培養自律與毅力的方式，他也希望能把這份工作態度傳承給後輩：「不只把事情做完，還要多想一步，把事情做好，這兩者花的時間其實不會差太多。」

在他眼中，追求卓越不是要求自己永遠不能犯錯，而是平時就養成多想一步、提前準備的習慣。如此一來，即使偶爾沒有做到最好，也能累積長期的信任與專業。「事前多用心，好過事後補救、收尾，因為後面要付出的心力更多。」

無論是提早學習、主動改變管理方式，或每天持續慢跑，他相信，人生真正拉開差距的，正是那些看似微小、卻願意長期堅持的行動。唯有保持好奇，勇於跨出舒適圈，才能一步一步地把想成為的自己，活成日常。

赫爾辛基阿爾托高階管理碩士 (Aalto EMBA in Helsinki)簡介

阿爾托高階管理碩士 (Aalto EMBA) 是歐洲頂尖的 EMBA 學程之一。該學程榮獲全球商管學院極高榮譽的「三皇冠」認證（Triple Crown）——包含 AACSB、AMBA 與 EQUIS 三大國際權威認證。全球僅約 1% 的商管學院能獲此殊榮，且該學程更名列全球百大 EMBA 榜單之中。

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