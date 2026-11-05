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國小總務工作繁雜 全教總呼籲增補專職的行政人力

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
高雄一名教師離世，傳與長期兼任行政工作的壓力有關，全國教師工會總聯合會上午呼籲中央和地方政府，國小總務工作涉及工程、採購專業，應增補專職的行政人力。記者曾吉松／攝影
高雄一名教師離世，傳與長期兼任行政工作的壓力有關，全國教師工會總聯合會上午呼籲中央和地方政府，國小總務工作涉及工程、採購專業，應增補專職的行政人力。記者曾吉松／攝影

近日高雄一名教師在校園內離世，傳與長期兼任行政工作的壓力有關。全國教師工會總聯合會上午舉行記者會，呼籲中央和地方政府，國小總務工作涉及工程、採購專業，應增補專職的行政人力

全教總表示總務工作非常繁雜，光是給老師的鐘點費薪資，要核對的項目可能就超過50項。近年學校兼課人員非常多，有時須當天加退勞健保，都需要極大的細心。新老師要進入總務工作一定會很崩潰，因為這不僅與教學專業無關，還要背負被審計、政風調查的風險，甚至會觸及刑法。建議各縣市要參選首長的候選人團隊，都應該將增補專職行政人力列入政見，給予教育現場實質的支持。

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