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教師管教處處踩紅線 全教產籲提升學校法規位階、明訂家長責任

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全國教育產業總工會今天召開記者會呼籲教育部將相關規定提升至法律位階，並明定家長協助改善學生違規行為的責任。記者柯美儀／攝影
全國教育產業總工會今天召開記者會呼籲教育部將相關規定提升至法律位階，並明定家長協助改善學生違規行為的責任。記者柯美儀／攝影

教師依規定負有輔導管教學生的責任，卻常因管教措施遭家長投訴，甚至面臨校事會議調查。全國教育產業總工會今天召開記者會指出，現行輔導管教規範權責不明，教師即使依法管教仍可能遭檢舉，導致防禦性教學及教師離職意願增加，呼籲教育部將相關規定提升至法律位階，並明訂家長協助改善學生違規行為的責任。

全教產指出，依現行注意事項，教師可以口頭糾正、調整座位、要求完成未交作業及書面自省，但實務上卻爭議不斷，例如教師講話大聲被投訴、孩子沒有選上班長被投訴、作業不交老師關心寫聯絡簿也被投訴、學生自己逞強示範波比跳，教師勸阻不聽也被投訴、不斷干擾上課，教師要求站立反省5分鐘也被投訴。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說，教師有輔導管教學生的義務，卻沒有相對應的權利，教師只要進行輔導管教，學生或家長不滿意，就可以向主管機關檢舉、提告，甚至撥打1999申訴，讓教師不斷面臨調查。

林蕙蓉說，許多行政調查起因都來自現行注意事項法律位階不足，導致教師因為輔導管教措施而被送進校事會議，衍生後續行政資源及司法資源的浪費。

林蕙蓉指出，教育部113年度校安統計顯示，國小及國中暴力與偏差行為事件通報分別達1萬1657件及8633件；校長協會於2026年6月發布的調查，近兩年內全台共有89所學校回報曾發生教師遭學生攻擊受傷的情形。隨著校園暴力事件持續增加，教師卻沒有辦法採取任何處理措施時，「教師到底要怎麼教學？」

台中市教育產業工會理事長林碩杰說，目前注意事項中的一般管教措施，裡面充滿地雷、紅線，讓教師難以掌握執行界線，教育部都未明確說明教師應如何執行，才能避免教師觸及管教紅線，已造成教學困擾。

新北教育工會理事長吳添寶表示，自校事會議調查制度實施以來，調查顯示，有95%的教師擔心因管教學生而遭到投訴，其中79%的教師選擇程序自保，採取防禦性教學，另有超過半數教師曾考慮離開教育現場。目前除了資深教師辦理退休，也有不少任教年資不長的教師表達離職意願。

全教產呼籲，廢除校事會議遏止濫訴，儘速推動「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」提升法律位階，明確規定家長未能配合與負擔輔導子女責任之罰則，保障教師依法維持教學秩序的必要權力，並將學生遵守合法校規、配合合理管教的義務，以及家長協助改善學生違規行為的具體責任納入制度，避免教師單獨承擔管教後果。

全教產 教師 升學

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