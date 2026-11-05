教師管教處處踩紅線 全教產籲提升學校法規位階、明訂家長責任

教師依規定負有輔導管教學生的責任，卻常因管教措施遭家長投訴，甚至面臨校事會議調查。全國教育產業總工會今天召開記者會指出，現行輔導管教規範權責不明，教師即使依法管教仍可能遭檢舉，導致防禦性教學及教師離職意願增加，呼籲教育部將相關規定提升至法律位階，並明訂家長協助改善學生違規行為的責任。

全教產指出，依現行注意事項，教師可以口頭糾正、調整座位、要求完成未交作業及書面自省，但實務上卻爭議不斷，例如教師講話大聲被投訴、孩子沒有選上班長被投訴、作業不交老師關心寫聯絡簿也被投訴、學生自己逞強示範波比跳，教師勸阻不聽也被投訴、不斷干擾上課，教師要求站立反省5分鐘也被投訴。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說，教師有輔導管教學生的義務，卻沒有相對應的權利，教師只要進行輔導管教，學生或家長不滿意，就可以向主管機關檢舉、提告，甚至撥打1999申訴，讓教師不斷面臨調查。

林蕙蓉說，許多行政調查起因都來自現行注意事項法律位階不足，導致教師因為輔導管教措施而被送進校事會議，衍生後續行政資源及司法資源的浪費。

林蕙蓉指出，教育部113年度校安統計顯示，國小及國中暴力與偏差行為事件通報分別達1萬1657件及8633件；校長協會於2026年6月發布的調查，近兩年內全台共有89所學校回報曾發生教師遭學生攻擊受傷的情形。隨著校園暴力事件持續增加，教師卻沒有辦法採取任何處理措施時，「教師到底要怎麼教學？」

台中市教育產業工會理事長林碩杰說，目前注意事項中的一般管教措施，裡面充滿地雷、紅線，讓教師難以掌握執行界線，教育部都未明確說明教師應如何執行，才能避免教師觸及管教紅線，已造成教學困擾。

新北教育工會理事長吳添寶表示，自校事會議調查制度實施以來，調查顯示，有95%的教師擔心因管教學生而遭到投訴，其中79%的教師選擇程序自保，採取防禦性教學，另有超過半數教師曾考慮離開教育現場。目前除了資深教師辦理退休，也有不少任教年資不長的教師表達離職意願。

全教產呼籲，廢除校事會議遏止濫訴，儘速推動「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」提升法律位階，明確規定家長未能配合與負擔輔導子女責任之罰則，保障教師依法維持教學秩序的必要權力，並將學生遵守合法校規、配合合理管教的義務，以及家長協助改善學生違規行為的具體責任納入制度，避免教師單獨承擔管教後果。