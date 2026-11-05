輔導管教有責無權 全教產呼籲廢除校事會議、提升學校法律位階

近期網路社群流傳「越南學生來台就學即可獲得政府補助」，學生一個學期可領5萬元，一年則補助約10到11萬。教育部今天說明，台灣獎學金制度過去已多次對外澄清，不實訊息仍反覆於網路流傳，造成社會大眾的誤解。教育部強調，台灣獎學金有明確的審查程序，並非來台就學就能獲補助。

2026-11-05 11:23