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輔導管教有責無權 全教產呼籲廢除校事會議、提升學校法律位階
全國教育產業總工會（全教產）今天上午舉行記者會，指出現行制度要求教師負起輔導管教責任，卻對管教行為設下諸多限制，未建立明確的學生守規義務、家長配合機制及未配合的罰則，形成「教師有責無權、學生違規難管、家長拒絕配合」的校園困境。
教育部《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》第21點明定，學生違反校規、危害校園安全或妨害正常教學時，學校及教師應施以適當輔導或管教；第23點也列出16項一般管教措施。不過，教師在執行輔導管教工作時，仍面臨權限界線不明、家長檢舉及行政調查等風險。全教產因此提出廢除校事會議，以及提升《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》法律位階等訴求，希望改善教師執行輔導管教工作時面臨的制度問題。
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