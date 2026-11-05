中正紀念堂自由花蕊講座Part II 邀民主前輩、網紅談自由
國立中正紀念堂管理處推出「自由花蕊系列講座Part II：自己的房間」，本週六（7日）接續登場，邀民主前輩、網路世代分享對自由的理解與實踐，活動公告一週，報名人數踴躍。
根據中正紀念堂發布新聞稿，講座名稱「自己的房間」靈感來自英國女性主義作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）的經典論述，象徵每個人都需要擁有自主選擇、自由思考與表達自己的空間。
7日登場首場講座，由知名漫畫家高妍與鄭南榕基金會董事長鄭竹梅對談，從高妍的長篇漫畫作品「間隙」出發，暢談兩人對時代的體察，如何將民主、人權與政治前輩的生命故事化為創作養分。
13日邀請民主運動前輩艾琳達（Linda Gail Arrigo）化身「真人圖書館」，透過親身經歷，述說她與台灣跨越半世紀的深厚緣分。
12月6日邀請Podcast節目「反正你也不睡覺」主持人吳曉樂及「哈哈台」節目企劃暨主持人傑尼，分享自媒體創作如何在流量與社會責任之間取得平衡。
12月18日邀請人氣作家陳思宏與獨立記者暨「製造真相」作者劉致昕，分享來自德國及烏克蘭的觀察，從國際經驗重新思考台灣的民主處境。
明年1月9日邀請長期投入原住民族歷史與文學的作家利格拉樂．阿𡠄，與東華大學華文文學與創作學系教授楊翠，從族群身分、家族記憶及女性生命經驗出發，探討自我認同與世代傳承。
1月16日「長女病」作者小花媽（張慧慈）與YouTuber兼編劇眼肉芽，分享女性如何在家庭與生活責任中，重新找回自己。
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