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網傳越南生來台讀書補助5萬 教育部澄清：獎學金需審查、非普發

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部強調，台灣獎學金有明確的審查程序，並非來台就學就能獲補助。聯合報系資料照
教育部強調，台灣獎學金有明確的審查程序，並非來台就學就能獲補助。聯合報系資料照

近期網路社群流傳「越南學生來台就學即可獲得政府補助」，學生一個學期可領5萬元，一年則補助約10到11萬。教育部今天說明，台灣獎學金制度過去已多次對外澄清，不實訊息仍反覆於網路流傳，造成社會大眾的誤解。教育部強調，台灣獎學金有明確的審查程序，並非來台就學就能獲補助。

教育部強調，台灣獎學金有明確的申請資格、審查程序及名額限制，並非專門提供越南學生，也不是來台就學即可獲得補助，相關說法並非事實。

教育部說，台灣獎學金是為鼓勵世界各國優秀學生來台攻讀學位，由我國駐外館處依規定辦理申請及遴選，每年均有核定名額，並訂有學雜費補助上限及生活費補助標準。

教育部強調，申請者須經學業成績、語言能力及相關資料審查，獲獎後須遵守相關學業規定，且不得重複領取我政府機關或學校所設置的獎補助金，並非所有越南學生來台就學均可獲得補助，網路傳言並非事實。

台灣獎學金沒有對越南籍學生提供普遍性補助，教育部呼籲，各界勿再轉傳不實訊息，避免社會大眾誤解教育政策，也避免讓來台求學的越南學生受到不必要的誤解或標籤。

越南 獎學金 補助

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