快訊

人口探底／人口危機不可逆 搶移民是新選項？4張圖看懂「台灣移民輪廓」

涉勾結保險員集體詐保…研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保

高鐵板橋站道岔訊號異常 平均延誤30分鐘以內

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳越南生來台即享補助 教部澄清：獎學金有審查程序

中央社／ 台北5日電
教育部澄清，網傳越南學生來台就能領政府補助並非事實，台灣獎學金須經審查、設有名額與補助上限，且不分國籍、並非普遍提供。 。聯合報系資料照
教育部澄清，網傳越南學生來台就能領政府補助並非事實，台灣獎學金須經審查、設有名額與補助上限，且不分國籍、並非普遍提供。 。聯合報系資料照

網路社群流傳越南學生來台就學，就能獲得政府補助，教育部今天發布新聞稿澄清，台灣獎學金有明確的審查程序和名額限制，並非專門提供給越南學生，相關說法並非事實。

教育部表示，網路相關不實訊息已流傳多年，造成社會大眾誤解，政府已多次對外澄清說明，但訊息仍反覆流傳。

教育部今天澄清，「台灣獎學金」是為鼓勵世界各國優秀學生來台攻讀學位，由中華民國駐外館處依規定遴選，每年都有核定名額，並訂有學雜費補助上限及生活費補助標準。

按照規定，申請者須經學業成績、語言能力及相關資料審查，獲獎後也須遵守相關學業規定，不能重複領政府機關或學校的獎補助金，並非所有越南學生來台就學都可獲得補助，網路傳言並非事實。

教育部澄清，台灣獎學金都依相關規定審查及核發，並沒有對越南籍學生提供普遍性補助。呼籲各界不要再轉傳不實的訊息，避免讓來台求學的越南學生，受到不必要的誤解或標籤。

根據教育部規定，台灣獎學金給予學士班學生的學雜費補助，現行為每學期最高新台幣4萬元，生活補助每月1.5萬元。若就讀非全英語學程的話，須提出華語文能力測驗（TOCFL）進階級或同等級以上成績單或證書影本。

越南 獎學金 補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

越南穩居境外生來源第一 台18大專赴越2市參展

校事會議法律諮詢補助3萬元 國、私校成制度孤兒？教育部回應了

王惕吾獎學金名單曝光 24人獲獎

劉昌平獎學金 20名大一新生獲獎

相關新聞

網傳越南生來台即享補助 教部澄清：獎學金有審查程序

網路社群流傳越南學生來台就學，就能獲得政府補助，教育部今天發布新聞稿澄清，台灣獎學金有明確的審查程序和名額限制，並非專門...

台南美食世界餐飲賽亞洲餐旅奪24獎牌 咖啡飲調奪全場最高分

「2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」競爭激烈，亞洲餐旅職業學校師生團隊表現亮眼，一舉拿下3金、13銀、8銅，共24面獎牌。其中，咖啡飲調組由教師黃詠聰以精湛調製技術及風味掌控能力，獲得評審肯定，勇奪全場最高分，成為本屆賽事亮點。

李遠：AI生成文學 不可申領創作獎勵

生成式ＡＩ快速發展，運用ＡＩ創作文學是否涉及抄襲、如何維護原創性，引發討論。文化部長李遠表示，ＡＩ可用於校對、整理資料等輔助工作，但涉及文學創作，文化部目前傾向不開放，今年已在「文學創作獎勵作業要點」新增「不得使用ＡＩ自動生成軟體創作」規定。

冰冷的KPI數字 無法接住絕望與離退的教師

今年以來，教育現場噩耗頻傳，單單高雄一地，半年內接連發生三位教師殞落；放眼全國，僅10月份各地就有3名年輕教師接連告別人生，更不用提一年之間，教職員工自殘通報人數竟高達百餘人，已到了不得不正視的地步。

準公幼四期／兒虐、過勞園所難淘汰？家長期待更嚴紅線

準公幼明年（2027年）8月進入第四期，家長團體擔憂，曾發生兒虐或不當照顧事件的園所，是否續獲政府補助？要求應排除違規園所、追究負責人管理責任。教育部新一輪審查該如何把關？當幼兒園掛上「準公共」招牌，是否就代表孩子的安全更有保障？

電影「國寶」真實上演？ 歌舞伎成田屋父子檔明年攜手訪台登場衛武營

在日本長崎縣島原文化會館的舞台上，歌舞伎名門「成田屋」演出名作「連獅子」。當白色的父獅子與紅色的子獅子以相同頻率劇烈甩動長2公尺、重達3公斤的長髮，台下掌聲如雷。台上飾演獅子父子的歌舞伎演員，台下也是親父子—十三代目市川團十郎與八代目市川新之助，兩人將在明年帶著歌舞伎頂尖名門「成田屋」訪台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。