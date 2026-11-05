網傳越南生來台即享補助 教部澄清：獎學金有審查程序

網路社群流傳越南學生來台就學，就能獲得政府補助，教育部今天發布新聞稿澄清，台灣獎學金有明確的審查程序和名額限制，並非專門提供給越南學生，相關說法並非事實。

教育部表示，網路相關不實訊息已流傳多年，造成社會大眾誤解，政府已多次對外澄清說明，但訊息仍反覆流傳。

教育部今天澄清，「台灣獎學金」是為鼓勵世界各國優秀學生來台攻讀學位，由中華民國駐外館處依規定遴選，每年都有核定名額，並訂有學雜費補助上限及生活費補助標準。

按照規定，申請者須經學業成績、語言能力及相關資料審查，獲獎後也須遵守相關學業規定，不能重複領政府機關或學校的獎補助金，並非所有越南學生來台就學都可獲得補助，網路傳言並非事實。

教育部澄清，台灣獎學金都依相關規定審查及核發，並沒有對越南籍學生提供普遍性補助。呼籲各界不要再轉傳不實的訊息，避免讓來台求學的越南學生，受到不必要的誤解或標籤。

根據教育部規定，台灣獎學金給予學士班學生的學雜費補助，現行為每學期最高新台幣4萬元，生活補助每月1.5萬元。若就讀非全英語學程的話，須提出華語文能力測驗（TOCFL）進階級或同等級以上成績單或證書影本。