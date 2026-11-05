台南美食世界餐飲賽亞洲餐旅奪24獎牌 咖啡飲調奪全場最高分

「2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」競爭激烈，亞洲餐旅職業學校師生團隊表現亮眼，一舉拿下3金、13銀、8銅，共24面獎牌。其中，咖啡飲調組由教師黃詠聰以精湛調製技術及風味掌控能力，獲得評審肯定，勇奪全場最高分，成為本屆賽事亮點。

亞洲餐旅表示，此次競賽項目多元，涵蓋現場烹調、藝術果醬畫盤、糖霜餅乾、創意麵包、造型菠蘿麵包、靜態料理展示、台南在地食材、原住民料理、咖啡飲調及傳統調酒等。師生在各項競賽中展現專業技能與創意，累計抱回24面獎牌。

其中，咖啡飲調組由老師黃詠聰參賽，憑藉深厚的咖啡專業知識、精準的調製技術及對風味的敏銳掌握，獲國內外評審高度肯定，拿下全場最高分，為校爭光。

亞洲餐旅主任吳家銓表示，從中餐主任鄭勝忠、烘焙老師楊文秀的指導，到師生站上競賽舞台，每面獎牌背後都是長時間練習、反覆修正及團隊合作的成果。透過競賽，學生能將課堂所學轉化為實務能力，教師也能持續精進專業技術。

校長林士哲表示，此次獲得24面獎牌及全場最高分，是師生共同努力的成果，也展現學校深耕餐飲教育的成效。未來將持續推動專業培訓及跨領域學習，培育兼具技能、創意與國際視野的餐旅人才，提升技職教育競爭力。

亞洲餐旅校長林士哲（中），餐飲科主任吳家詮（左一），指導老師楊文秀（右一）及得獎學生。圖／校方提供