電影「國寶」真實上演？ 歌舞伎成田屋父子檔明年攜手訪台登場衛武營

在日本長崎縣島原文化會館的舞台上，歌舞伎名門「成田屋」演出名作「連獅子」。當白色的父獅子與紅色的子獅子以相同頻率劇烈甩動長2公尺、重達3公斤的長髮，台下掌聲如雷。台上飾演獅子父子的歌舞伎演員，台下也是親父子—十三代目市川團十郎與八代目市川新之助，兩人將在明年帶著歌舞伎頂尖名門「成田屋」訪台。

以歌舞伎為主題的日本電影「國寶」，創下日本真人電影的最高票房紀錄，來台映演也有亮眼票房，讓年輕世代開始關注此一日本國寶級藝術。在這片「國寶熱」之下，衛武營成功邀請歌舞伎代表人物市川團十郎，於明年秋天率領「成田屋」訪台演出。這是成田屋首次來台，特地邀請媒體赴日搶先一睹成田屋的風采。

在歌舞伎界中，「成田屋」是歷史最悠久、聲望崇高且最具代表性的頂級名門，歷代的團十郎往往是歌舞伎界的領頭羊。成田屋的歷史可追溯自江戶時代初期，不僅開創了豪邁、陽剛且極具視覺張力的「荒事」風格，同時也是「歌舞伎十八番」的奠基者。七代目市川團十郎從成田屋歷代演出的拿手絕活中精選出十八齣最具代表性的劇目，編定為「歌舞伎十八番」，成為日本歌舞伎藝術的指標。

「市川團十郎這個名字，背負長達四百年的名門歷史，以及至高技藝的傳承。」市川團十郎表示。身為第十三代目的他，曾為名偵探柯南動畫「柯南與海老藏 歌舞伎十八番之謎」配音，獻聲的角色正是與柯南搭檔解謎的歌舞伎演員海老藏。他也經營YouTube 頻道，讓年輕世代透過國民動漫和社群平台，了解歌舞伎的魅力。

周二(3日)市川團十郎應日本企業溫仙堂邀請，來到溫仙堂的創業地島原市舉辦「溫仙堂創業120年感恩觀劇會」。壓軸演出的「連獅子」不僅是成田屋「新歌舞伎十八番」的劇目之一，其所具備的傳承意義也呼應溫仙堂的悠久歷史。

「連獅子」取自佛教的古老傳說—獅子會將親生的幼子踢落千丈谷底，唯有能憑藉自身力量爬上來的強健幼子，才會予以撫育。劇中，兩位歌舞伎演員化身為父子獅，分別戴上擁有超長毛束的獅子頭。前半段父獅子狠心將孩子推落懸崖的身影，隱喻歌舞伎學藝的嚴苛；而幼獅努力爬上懸崖、搖動獅毛拚命跟上父親節奏、最終完美同步「毛振(甩毛)」。這段舞蹈不僅舞出獅子的勇猛，更深刻投射歌舞伎學藝的艱辛與溫情。

在歌舞伎的舞台上，「連獅子」往往由現實中真正的父子檔分別飾演。電影「國寶」中，「連獅子」是隱喻並推動劇情的關鍵劇目，劇中的「丹波屋」男主人花井半二郎便和親生兒子俊介合演「連獅子」。但他卻把衣缽傳給養子，看似絕情，其實是對兒子的試煉，正如父獅將幼獅推落谷底。

「《連獅子》講述的是親子的羈絆，就像迪士尼電影《獅子王》，讓孩子去經歷考驗。」市川團十郎表示，這種羈絆無論是在日本、台灣或是全世界都能共感。

身為成田屋的繼承人，團十郎在年輕時多次和父親同台演出「連獅子」，如今轉換角色演父獅，親自調教親生兒子演幼獅。「『連獅子』是一個父母向孩子展現生存姿態的舞台。」團十郎表示，父親想要教育孩子，「與其用嘴巴去說，不如讓孩子看著父親的背影吧。」