李遠：AI生成文學 不可申領創作獎勵

生成式ＡＩ快速發展，運用ＡＩ創作文學是否涉及抄襲、如何維護原創性，引發討論。文化部長李遠表示，ＡＩ可用於校對、整理資料等輔助工作，但涉及文學創作，文化部目前傾向不開放，今年已在「文學創作獎勵作業要點」新增「不得使用ＡＩ自動生成軟體創作」規定。

立院教育及文化委員會昨邀李遠列席報告業務概況並備質詢。多名立委關切ＡＩ對文學、文化及影視產業的影響，要求文化部盤點衝擊，盡速提出因應措施。

李遠表示，文化部曾徵詢資深文學創作者及編輯意見，看法大致分為禁止使用、開放部分使用，以及依ＡＩ使用情形等三種立場。其中，部分意見認為，文學創作應由創作者獨立完成，不宜仰賴ＡＩ協助；也有人主張，可適度運用ＡＩ進行校對、資料整理，但應揭露使用情形；另有意見建議透過分組，逐步探索ＡＩ應用於文學創作的可能性。

李遠表示，考量受諮詢者多傾向不開放使用ＡＩ進行文學創作，文化部今年修正文學創作獎勵規範時，明文禁止使用ＡＩ自動生成軟體創作。

根據該要點，申請包括文學創作獎勵、獲國內外重要文學獎項作家創作下一本書獎勵、以及流浪計畫獎勵都包括在內。至於文化藝術領域的ＡＩ應用，文化部已於去年七月發布「文化藝術應用生成式ＡＩ指引」，建議創作者秉持透明原則，適度揭露ＡＩ運用情形。

國民黨立委葛如鈞等則關切海外ＡＩ公司採購台灣書籍作為訓練資料，以及政府徵集ＡＩ語料是否應有償授權。李遠說，文化創作不應被免費取用，主張建立補償機制。