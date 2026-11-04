台南教產工會對教育局長8年評價低 家長與校長團體給滿分力挺

台南市教育產業工會今天公布基層教師對台南市8年教育施政總體檢調查，教育局長鄭新輝整體評分僅1.84分（滿分10分），引發教育界不同聲音。台南市中小學校長協會、台南市中等學校校長協會及四大家長團體今天發表聲明力挺鄭新輝，認為工會問卷結論有失全面、客觀，忽略教育局與學校共同努力的成果，校長團體及家長團體一致給予鄭新輝8年施政10分肯定。

台南市中小學校長協會、台南市中等學校校長協會表示，教師團體透過問卷反映基層心聲，應以全面性、客觀性及真實性呈現教育施政，而非選擇性批評，更不應忽略教育局與學校端共同努力的成果。教育施政評價也不應僅以少數受訪者感受為依據，應綜合學生學習表現、教育資源投入及政策執行成果判斷。

校長團體指出，鄭新輝任內持續推動學生學力提升、普及閱讀、數位科技、學習扶助及「增A減C」等措施，透過學習診斷與教學支持，協助學校照顧不同程度學生的學習需求，相關政策方向及成果受到全國肯定，這些都是第一線教師、校長、行政團隊與教育局共同努力的成果，不應被抹滅。

在校園硬體建設方面，校長團體指出，教育局8年來投入159億元，推動老舊校舍改建、通學步道改善及午餐廚房設備升級，直接關係學生安全與學習品質，肯定鄭新輝及教育局團隊持續爭取資源、改善校園環境的努力。

對於教師關注的行政負擔，校長團體表示，教育施政成果與減輕教師負擔應可並行，教育局已推動訪視評鑑整併及校事案件分流，後續若有調整空間，也會持續邀集校長及學校人員討論、滾動修正。校長團體認為，看到教產工會公布的問卷結果，有必要站出來說公道話，對鄭新輝8年來的付出給予滿分肯定。

另外，台南市四大家長團體，包括台南市家長會聯合會、台南市中小學家長協會、大台南家長協會及台南市家長協會理事長，也發表聯合聲明力挺鄭新輝，認為他任內專業、用心且認真，推動提升學生基本學力、數位融入課中差異化教學、智慧教室、數位科技教育及校校雙語教育，都是為台南孩子長遠發展所做的前瞻規畫。

四大家長團體也肯定教育局爭取經費投入校園硬體建設，認為多項施政成果受到家長支持，在全國評比也獲肯定。對於鄭新輝8年施政表現，四大家長團體理事長一致表示，可以給予10分肯定與感謝。