快訊

F16戰機疑液壓系統故障落地…台中機場3班民航受影響 最長延誤半小時

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

聽新聞
0:00 / 0:00

北市疑跨校霸凌弱勢生案 教育局：全力確保被行為人在校安全

中央社／ 台北4日電

北市發生疑似跨校霸凌弱勢生案，教育局今天表示，所屬學校已完成校安通報、約談涉案學生、聯繫家長，要求嚴懲行為人，禁止再接觸被行為人，全力確保被行為人在校安全。

鏡週刊報導北市發生跨校霸凌弱勢生案，指被害人轉校，霸凌仍未停止。向媒體投訴的家長說，孩子有罕見疾病及亞斯伯格症，且施暴影片不只一段。

台北市教育局發布資訊指出，已督導學校依「校園霸凌防制準則」規定辦理調查，釐清事件經過及相關責任，並要求學校採取防護措施，全力確保被行為人在校安全。

教育局說，同時結合少年警察隊及校內專業輔導資源，持續督導學校推動輔導管教。中央社記者詢問是否涉及刑事責任及相關處理，教育局說，會由少警隊協助。

教育局表示，嚴正看待校園暴力及疑似霸凌事件，將持續關懷被行為人身心及就學情形，依其需求提供個別化輔導支持，並追蹤相關行為人的輔導管教成效，防止類似事件再次發生。

台北市長蔣萬安今天稍早出席台北市地政局「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」記者會，會前受訪時表示，第一時間已要求校方進行校安通報，即刻緊急應變並實施隔離、安全措施，教育局也設有相關機制，將持續給予關懷，並對行為人予以嚴懲。

弱勢生 校安 霸凌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

校園不法侵害指引被批「照搬企業版」 9大教師工會要求教育部停止強推

下班不能離線 教師遭家長、公務訊息追著跑 全教產籲立專法保障

校園暴力通報從1.6萬增至逾3萬件 全教總籲：早期防治家庭介入

相關新聞

幼兒園代理資格鬆綁引反彈…近千人連署 台教產籲國教署撤回草案

針對國教署日前預告修正「教保服務人員條例施行細則」第8條，擬放寬幼兒園代理人員資格，台灣教育產業工會等9大工會10月20日召開記者會表達反對立場，隨後發起「拒絕代理資格鬆綁」網路連署，一周內獲近千名教師、教保人員、學者及相關團體響應。工會指出，此結果反映社會各界對專業資格制度與幼教品質的重視與憂慮。

台南教產工會公布教育滿意度僅1.84分？行政減量負評居冠 教育局回應

台南市教育產業工會今天公布300多名基層教師民調，教育局長鄭新輝8年施政整體僅獲1.84分（滿分10分），10項施政面向不滿意度全數超過7成，其中行政減量負評84.2%最高，校園信任及溝通尊重也分別達79.8%、79.4%。工會批評行政減量淪為口號，要求新市長及新任教育局長上任後立即檢討。

AI能否用於文學創作？李遠：校對整理可用、創作禁用AI生成

生成式AI快速發展，運用AI創作文學是否涉及抄襲、如何維護原創性，引發討論。文化部長李遠今天在立法院表示，AI可用於校對、整理資料等輔助工作，但涉及文學創作，文化部目前傾向不開放，今年已在「文學創作獎勵作業要點」新增「不得使用AI自動生成軟體創作」規定。

讓客語走出課堂！桃園推幼苗培育計畫 估10萬人次參與

桃園市客語傳承向下扎根，市長張善政今在市政會議表示，市府明年將推動「客家幼苗培育計畫」，以「校校有客語、處處學客家」為核心，預計涵蓋超過100所幼兒園及國小，透過藝文巡演、互動體驗及校園情境營造，讓客語走出課堂、融入生活，並串聯農業、觀旅、交通、環保及消防等局處，預估每年參與超過10萬人次。

準公幼四期／續約或退場 4訴求牽動家長荷包與老師待遇

準公共幼兒園一期三年，明年（2027年）8月將邁入第四期，如何在維持家長平價收費下，兼顧教師待遇與教保品質，成為外界關注焦點。準公共業者提出合作費用隨物價調整、調薪財源支持、行政與招生制度改善、續約退場標準明確化等四大訴求；但也有教保團體質疑，準公共仍屬私立營利體制，業者應承擔員工調薪責任，政府若增加補助，必須同步強化財務公開與查核。

教部推校園不法侵害指引 教師工會憂權責不清

教育部日前發布「各級學校及教保服務機構執行職務遭受不法侵害預防指引」（下稱學校指引），但台灣教育產業工會等九大教師工會認為，教育部未考量校園組織及運作特性，去脈絡化引用勞動部企業版指引，恐造成法規適用混亂、權責不清及責任轉嫁，要求教育部停止強推。呼籲重新召開公聽會及研商會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。