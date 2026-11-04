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北市疑跨校霸凌弱勢生案 教育局：全力確保被行為人在校安全
北市發生疑似跨校霸凌弱勢生案，教育局今天表示，所屬學校已完成校安通報、約談涉案學生、聯繫家長，要求嚴懲行為人，禁止再接觸被行為人，全力確保被行為人在校安全。
鏡週刊報導北市發生跨校霸凌弱勢生案，指被害人轉校，霸凌仍未停止。向媒體投訴的家長說，孩子有罕見疾病及亞斯伯格症，且施暴影片不只一段。
台北市教育局發布資訊指出，已督導學校依「校園霸凌防制準則」規定辦理調查，釐清事件經過及相關責任，並要求學校採取防護措施，全力確保被行為人在校安全。
教育局說，同時結合少年警察隊及校內專業輔導資源，持續督導學校推動輔導管教。中央社記者詢問是否涉及刑事責任及相關處理，教育局說，會由少警隊協助。
教育局表示，嚴正看待校園暴力及疑似霸凌事件，將持續關懷被行為人身心及就學情形，依其需求提供個別化輔導支持，並追蹤相關行為人的輔導管教成效，防止類似事件再次發生。
台北市長蔣萬安今天稍早出席台北市地政局「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」記者會，會前受訪時表示，第一時間已要求校方進行校安通報，即刻緊急應變並實施隔離、安全措施，教育局也設有相關機制，將持續給予關懷，並對行為人予以嚴懲。
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