台南教產工會公布教育滿意度僅1.84分？行政減量負評居冠 教育局回應

台南市教育產業工會今天公布300多名基層教師民調，教育局長鄭新輝8年施政整體僅獲1.84分（滿分10分），10項施政面向不滿意度全數超過7成，其中行政減量負評84.2%最高，校園信任及溝通尊重也分別達79.8%、79.4%。工會批評行政減量淪為口號，要求新市長及新任教育局長上任後立即檢討。

教育局回應，尊重教師團體意見，但8年施政應從學生學習、校園建設、教育照顧及教師支持等面向全面檢視，單次問卷分數難以呈現施政全貌。

市議員朱正軒今天召開記者會，跨黨派議員蔡筱薇、王家貞、林冠維及議員候選人許又仁、沈震南等人出席。工會理事長陳葦芸發布民調結果指出，紙本改線上、表格搬進平台，若仍須重複登錄、上傳照片及檢附成果，就不是真正減量，要求教育局公布停辦、刪除及整併業務清單。

工會指出，學力檢測、減C增A、校園生活問卷、雙語教學、入班觀課、布可星球及學習扶助等措施，都干擾正常教學；餐前5分鐘宣導還須觀看影片、填報資料及確認學生觀看，加上潔牙統計等工作，增加教師負擔。

校園爭議處理也是不滿焦點。工會指出，依教育部統計，2024年4月至2025年5月，台南市校事會議共219件，全國最多；今年1月至8月另有46件改依考核辦法處理，也居全國之冠。75.8%受訪教師認為教育局處理校園爭議失之公允，批評過度行政指導及要求學校懲處教師，造成沉重壓力。

教育局回應，參與學力檢測、學習扶助及數位差異化教學計畫的班級，學力檢測平均進步7%，國中會考待加強比例下降幅度約為非計畫學校2倍。校事會議方面，截至今年9月底，151件疑似管教衝突案件中，僅10件進入調查程序，占6.6%，較過去約四成下降。

教育局強調，校事會議依教育部全國一致規定辦理，並非台南市自行訂定；另已編訂教師支持暨合理管教全攻略手冊，整合行政、心理及法律支持，避免小案大辦。

行政減量方面，學校訪視評鑑已由34項整併為18項，減少近五成，並簡化評鑑指標、減少重複提報，布可星球2.0也取消上傳照片。幼兒園延長照顧採一人即開班，115學年度獲中央核定增加135名照顧服務人力。

工會呼籲年底進入議會的議員，要求新市長及新局長立即檢討，能喊停的政策就應停止，讓教師把時間還給教學。與會議員也呼籲，不論未來由哪個政黨執政，都應正視第一線教師聲音。

台南市教育產業工會今天公布基層教師民意調查結果，針對教育局長鄭新輝的8年領導與施政表現，教師整體評分僅給出1.84分（滿分10分）的成績，跨黨派議員出席呼籲未來市長任用教育局長應重視。記者吳淑玲／攝影