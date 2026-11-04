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幼兒園代理資格鬆綁引反彈…近千人連署 台教產籲國教署撤回草案

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
針對幼兒園代理資格鬆綁，台灣教育產業工會等9大工會呼籲國教署正視連署訴求，撤回此次修正草案。圖／台灣教育產業工會提供
針對幼兒園代理資格鬆綁，台灣教育產業工會等9大工會呼籲國教署正視連署訴求，撤回此次修正草案。圖／台灣教育產業工會提供

針對國教署日前預告修正「教保服務人員條例施行細則」第8條，擬放寬幼兒園代理人員資格，台灣教育產業工會等9大工會10月20日召開記者會表達反對立場，隨後發起「拒絕代理資格鬆綁」網路連署，一周內獲近千名教師、教保人員、學者及相關團體響應。工會指出，此結果反映社會各界對專業資格制度與幼教品質的重視與憂慮。

台教產11月3日拜會國教署，轉達連署結果及基層訴求；對此，國教署回應「若社會各界仍有疑慮將不予推行」。台教產理事長郭彥成強調，幼教界支持行政減量，但絕不認同以「取消代理資格順位」作為解決現場行政問題的方式，呼籲國教署正視連署訴求，撤回此次修正草案。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛說，幼兒園教師、教保員及助理教保員都是幼教現場的工作者，但各職類有不同的專業養成、資格要求及職務定位。教師證代表教師的專業培育與資格制度，應受到保障；若取消「同資格優先原則」，恐模糊不同專業資格的任用定位，長期更將衝擊幼教師資培育與整體專業發展。

針對幼兒園短期代理的行政負擔，楊逸飛說，目前45日以內的短期職務代理已有線上登載機制，建議以既有制度為基礎，研議短期跨資格代理的「線上資格查驗、簡式申請及快速核准機制」，讓園所在確實找不到同資格代理人員時，仍可依原有資格順位完成申請程序，減少重複報核及等待時間。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會及苗栗縣各級學校產業工會聯合呼籲，國教署既已回應若社會各界仍有疑慮將不予推行，下一步即應審慎處理本次修法，正式停止推動並撤回修正草案，充分聽取幼教現場與相關專業團體的意見。

工會期盼未來政策應持續朝「保留資格順位、簡化行政程序」的方向研議，讓行政減量真正落實於減輕基層負擔，而非弱化幼教專業的制度保障。

幼教 幼兒園 國教署

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