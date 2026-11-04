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越南穩居境外生來源第一 台18大專赴越2市參展
根據教育部境外生來源國統計，越南長年穩居第一名。高等教育國際合作基金會（FICHET）近日與18所大專共同前往越南河內、胡志明市的國際教育展設攤，展現高教優勢與創新能量。
FICHET發布新聞稿指出，由BMI Globaled主辦的越南國際教育展，10月24、25日於河內舉行，10月27日於胡志明市辦理。台灣共有18所學校參展，涵蓋綜合型公私立大學、科技大學、醫學大學等，「台灣館」現場設攤提供民眾諮詢，約吸引4000名當地民眾到訪。
FICHET執行長林子斌受邀擔任河內場HigherEducation Seminar講者，對越南學生、家長、高中及大學教師介紹Study in Taiwan的就學優勢。
根據教育部統計，越南居來台留學生人數第一名，114年占37.7%，高過印尼的13.8%、馬來西亞6.2%、日本6.2%。FICHET觀察指出，越南年輕世代充滿學習熱忱並具備國際視野，對赴海外求學興趣高。
這次參展的台灣館，台校集結半導體與資通訊、生物醫學、綠能永續、國際商管及藝術設計等特色學門，並提供完善的全英語授課（EMI）學位學程、華語學習及教學、豐富的獎學金管道與實務實習對接等資訊，期望能為越南學子打造優質的跨國學習路徑。
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