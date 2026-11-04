越南穩居境外生來源第一 台18大專赴越2市參展

教育部日前發布「各級學校及教保服務機構執行職務遭受不法侵害預防指引」（下稱學校指引），但台灣教育產業工會等九大教師工會認為，教育部未考量校園組織及運作特性，去脈絡化引用勞動部企業版指引，恐造成法規適用混亂、權責不清及責任轉嫁，要求教育部停止強推。呼籲重新召開公聽會及研商會議。

2026-11-04 00:00