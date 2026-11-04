讓客語走出課堂！桃園推幼苗培育計畫 估10萬人次參與

桃園市客語傳承向下扎根，市長張善政今在市政會議表示，市府明年將推動「客家幼苗培育計畫」，以「校校有客語、處處學客家」為核心，預計涵蓋超過100所幼兒園及國小，透過藝文巡演、互動體驗及校園情境營造，讓客語走出課堂、融入生活，並串聯農業、觀旅、交通、環保及消防等局處，預估每年參與超過10萬人次。

張善政表示，桃園是全台客家人口最多的城市，客語復振與傳承是市府相當重視的工作。語言學習若只在課堂進行，效果有限，更重要的是與日常生活結合，因此市府明年推出客家幼苗培育計畫，希望讓孩子從小接觸客語。

計畫預計涵蓋超過100所幼兒園及國小，並依不同年齡及客語程度設計學習方式。對還不熟悉客語的孩子，透過客家藝文巡演、互動體驗及校園生活情境，增加接觸客語及客家文化的機會；已有客語基礎者，則以競賽及獎勵機制鼓勵持續精進。

「就像有人不熟悉英文或廣東話，也可能因喜歡一首歌曲，逐漸學會其中語句，藝文就是很好的語言媒介。」張善政說，市府希望藉由藝文、遊戲及生活對話，讓孩子自然接觸並使用客語。

張善政也表示，客語傳承不能只靠客家局，也不能只在校園推動，未來將結合農業局食農教育，從客家米食、在地農特產品認識飲食文化；觀旅局透過客庄小旅行、客語導覽認識桃園客庄，交通、環保及消防等局處也會納入；該計畫預估每年參與超過10萬人次，市府將持續創新客語推廣方式，讓更多孩子從認識、喜歡客家文化，進一步願意開口說客語。