AI能否用於文學創作？李遠：校對整理可用、創作禁用AI生成

生成式AI快速發展，運用AI創作文學是否涉及抄襲、如何維護原創性，引發討論。文化部長李遠今天在立法院表示，AI可用於校對、整理資料等輔助工作，但涉及文學創作，文化部目前傾向不開放，今年已在「文學創作獎勵作業要點」新增「不得使用AI自動生成軟體創作」規定。

立法院教育及文化委員會今天邀請李遠列席報告業務概況並備質詢。多名立委關切AI對文學、文化及影視產業的影響，要求文化部全面盤點衝擊，儘速提出因應措施。

立委林宜瑾表示，文學界持續關注AI介入文學創作的影響，要求李遠表態。李遠表示，文化部曾徵詢資深文學創作者及編輯意見，看法大致分為禁止使用、開放部分使用，以及依AI使用情形等三種立場。

其中，部分意見認為，文學創作應由創作者獨立完成，不宜仰賴AI協助；也有人主張，可適度運用AI進行校對、資料整理，但應揭露使用情形，並避免直接生成創作內容；另有意見建議透過分組，逐步探索AI應用於文學創作的可能性。

李遠表示，考量受諮詢者多傾向不開放使用AI進行文學創作，文化部今年修正文學創作獎勵規範時，已明文禁止使用AI自動生成軟體創作。

至於文化藝術領域的AI應用，文化部已於去年7月31日發布「文化藝術應用生成式AI指引」，建議創作者秉持透明原則，適度揭露AI運用情形。未來將持續關注技術發展及應用，蒐集文學界與專業人士意見，適時檢討政策及規範，兼顧原創性、創作者權益與科技發展。

AI對文化產業就業的衝擊，也成為質詢焦點。立委陳培瑜指出，美國創意產業四年間流失20萬份工作，但在「AI新十大建設」推動部會中，卻看不見文化部的身影。她要求文化部協同勞動部、教育部等機關，參考國際經驗，調查產業現況並提出政策建議，向行政院爭取相關資源。

立委陳秀寶則關切台劇、台綜面臨觀眾流失的壓力。李遠回應，文化部近兩、三年對傳統電視的補助已較過去增加，新媒體方面也開始補助國際合作與合製，正全力推動相關工作。