行政繁重 助學校留才 未納國小惹議

為留住學校行政人才，考試院日前拍板調降國中人事、會計室主任職務列等門檻，從原本七十班以上放寬至五十班以上，明年元旦上路，適用學校將從廿二校增加至一一○校。不過，台灣教育產業工會副理事長葉明政指出，國小同樣面臨行政業務繁重問題，尤其超大型國小的業務負荷不亞於中大型國中，質疑國小為何未納入？

現行國中人事室、會計室主任職務列等，主要依學校班級數區分，未滿七十班者最高列至薦任第七職等，七十班以上者則可列薦任第七至第八職等。

考試院說，近年學校行政業務日益多元、繁重，中大型國中人事及會計主管的服務人數與業務負荷，不亞於地方政府二級機關的一條鞭單位主管。考量地方政府相關主管職務列等已於今年二月一日起調整為薦任第七至第八職等，因此決定下修國中班級數門檻。

不過葉明政表示，學校教師普遍認為，行政人員及幹事編制不足，才是目前學校行政現場更迫切的問題。調高公務人員職務列等固然是好事，但同樣業務繁重的國小為何未納入？工會也接獲國小人事、會計主任反映，認為至少應比照調高職等。

葉明政指出，超大型國小通常還要處理附設幼兒園業務，工作負荷不亞於五十班國中，人事及會計人員又屬於一條鞭職系，但國小升遷管道受限，職務最高僅能列至第七職等，導致優秀的人事、會計主管傾向轉任地方政府局處、二級機關或國中，使超大型國小相關主管流動率偏高，經驗也難以傳承。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說，目前不少教師須兼任行政工作，此舉無法解決學校其他行政職務人力荒，呼籲提高教師行政待遇，並落實行政工作專職化。