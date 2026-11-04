聽新聞
0:00 / 0:00
教部推校園不法侵害指引 教師工會憂權責不清
教育部日前發布「各級學校及教保服務機構執行職務遭受不法侵害預防指引」（下稱學校指引），但台灣教育產業工會等九大教師工會認為，教育部未考量校園組織及運作特性，去脈絡化引用勞動部企業版指引，恐造成法規適用混亂、權責不清及責任轉嫁，要求教育部停止強推。呼籲重新召開公聽會及研商會議。
教育部表示，現行教師法已就教師合法管教、權利救濟等建立相關保障機制。後續將持續蒐集教育現場意見，適時檢討修正相關法令。
教育部日前發布學校指引，納入教師離線權，將家長密集致電、傳訊息，不給予合理查證與處理時間等，納入不法侵害，引發討論。
台教產法制事務中心副執行長林金財指出，學校指引有四大結構性缺失，首先是適用範圍與法規競合問題，未釐清校園性別事件、學生輔導管教、教師考核及職場不法侵害調查的法規分流與權責界線。也未納入家長會、教師會及教師工會共同參與的機制。
林金財指，學校指引明訂「非教職員工不得進出」工作區域與休息室，恐限制學生進入辦公室向教師請益及接受輔導；此外，教育部版本刪除企業版指引中的親師溝通簡化流程及衝突應對程序，未充分規範家長言語暴力、干擾教學等情況，也未考量教師課務排課、兼任行政及校外交通導護工作的特殊性。
林金財說，指引未明定學校處置外部威脅的權限與防禦措施，缺外部干擾處理ＳＯＰ及跨部會聯防機制，若校長或園長涉案，也未明定教育主管機關如何介入及監督。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。