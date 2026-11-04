教部推校園不法侵害指引 教師工會憂權責不清

教育部日前發布「各級學校及教保服務機構執行職務遭受不法侵害預防指引」（下稱學校指引），但台灣教育產業工會等九大教師工會認為，教育部未考量校園組織及運作特性，去脈絡化引用勞動部企業版指引，恐造成法規適用混亂、權責不清及責任轉嫁，要求教育部停止強推。呼籲重新召開公聽會及研商會議。

教育部表示，現行教師法已就教師合法管教、權利救濟等建立相關保障機制。後續將持續蒐集教育現場意見，適時檢討修正相關法令。

教育部日前發布學校指引，納入教師離線權，將家長密集致電、傳訊息，不給予合理查證與處理時間等，納入不法侵害，引發討論。

台教產法制事務中心副執行長林金財指出，學校指引有四大結構性缺失，首先是適用範圍與法規競合問題，未釐清校園性別事件、學生輔導管教、教師考核及職場不法侵害調查的法規分流與權責界線。也未納入家長會、教師會及教師工會共同參與的機制。

林金財指，學校指引明訂「非教職員工不得進出」工作區域與休息室，恐限制學生進入辦公室向教師請益及接受輔導；此外，教育部版本刪除企業版指引中的親師溝通簡化流程及衝突應對程序，未充分規範家長言語暴力、干擾教學等情況，也未考量教師課務排課、兼任行政及校外交通導護工作的特殊性。

林金財說，指引未明定學校處置外部威脅的權限與防禦措施，缺外部干擾處理ＳＯＰ及跨部會聯防機制，若校長或園長涉案，也未明定教育主管機關如何介入及監督。