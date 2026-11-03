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台灣文學館赴捷克交流 AI挑戰與獨特文化價值受關注

中央社／ 布拉格3日專電

國立台灣文學館近日赴捷克參與國際文學論壇，為亞洲唯一代表機構。館長陳瑩芳接受中央社專訪表示，此次討論議題包含AI為文學典藏帶來的影響，以及戰爭威脅下加速文物數位保存的迫切性。她也深刻體會，所有文化對全球知識同樣重要，不同語言與文化都應該被世界看見。

國立台灣文學館近期赴捷克布拉格參與由捷克文學館召集的「文學檔案館與文學博物館平台」（LiteraryArchives & Museums Platform, LAMP）國際會議，與來自愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、捷克、亞美尼亞及比利時、奧地利等國的文學檔案與博物館代表，共同探討人工智慧（AI）、數位典藏、讀者拓展及跨國合作等議題。

會議中，共12國代表宣布正式成立LAMP平台，期望透過跨國連結、專業經驗分享，深化文學典藏、研究、展覽、數位化與公共參與等領域的合作。台文館為12個創始機構中唯一的亞洲代表，提升台灣文學在全球文化交流中的能見度。

這次台文館受邀參與LAMP平台，源起於去年文化部長李遠訪問捷克，捷克文學館館長史戴力克（Michal Stehlík）當面提出邀約，期盼邀請台灣隔年參與其籌備中的世界文學館論壇，他深信除了歐洲經驗，來自台灣的獨特觀點亦能為世界拓展嶄新視野。

●AI帶來文學典藏機會與挑戰 戰爭威脅促數位保存

此次論壇討論議題相當多元，涵蓋因應當代讀者減少、AI應用，以及戰爭與災害對文化資產保存造成的威脅。其中，AI應用已成為各國文學及博物館機構共同關注的焦點，例如AI技術為文學典藏帶來的機會與挑戰。

陳瑩芳表示，有與會者分享，AI雖能幫助一些典藏資料擴大傳播，但在讀者搜尋相關資料時，AI工具也可能在Google等摘要時提供錯誤的資訊。

另一方面，AI也能提升典藏管理效率。例如，愛沙尼亞的博物館便運用AI結合光學字元辨識（OCR），協助辨識館藏手稿及歷史檔案，將數位掃描後的文字轉換為可搜尋、分析的資料，台文館也有類似應用。

不過，陳瑩芳觀察，歐洲各館對AI應用的態度仍有許多討論與疑慮，現階段更多是在提出問題、分享經驗，尚未形成一致的解決方案。她認為，AI發展快速，文化機構除了思考如何運用科技，也必須持續關注其帶來的影響。

另一項重要議題則是文化資產的數位保存。各館普遍面臨典藏數量龐大，但經費、人力與時間有限的困境，數位化進度往往追不上典藏累積的速度；此外，數位化過程也涉及著作權、肖像權等問題。

值得注意的是，對愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞及捷克等鄰近地緣政治風險較高的國家而言，文化資產保存更延伸至戰爭威脅與異地備援。當戰爭或重大災害發生時，如何保護文物、建立異地保存、文物避險等機制，以及加速重要典藏數位化，都是值得台灣借鏡的課題。

●小國文化不是次要的 應被世界看見

陳瑩芳表示，此次交流中，愛沙尼亞文學博物館館長的一句話令她印象深刻：「小國文化對於全球知識而言，並不是次要的。」

她認為，這句話點出此次國際交流平台的重要價值。台灣與中東歐國家同樣擁有相對於全球小眾的語言與文化，也曾經歷威權統治、重新建立文化認同的歷程。這使各國之間更需要透過交流彼此理解，「讓世界看見，文化多元性並非只有大型語言與主流文化才能代表」。

這種交流精神也體現在台灣與捷克文學機構逐步深化的合作關係。台文館近年與捷克文學機構持續累積合作成果，從2022年與摩拉維亞圖書館簽署合作備忘錄、辦理「奔向自由」台灣文學巡迴展，到2023年與捷克文學館交流及簽署MOU、2024年參與中歐閱讀月及在台辦理捷克文學展，並進一步推動雙向駐村計畫，期待未來拓展共同策展、文學節及作家交流等合作。

除了機構相互交流建立合作網絡，台灣文學走向國際，翻譯是不可或缺的橋梁。陳瑩芳指出，台文館近年積極規劃LiFT書系（Literature from Taiwan）主題選集，及培育譯者，至今已編印外譯圖書43冊，涵蓋8種語言。選編小說、散文、詩等作品，並與海外出版社合作出版，讓台灣文學進入當地出版通路及大學教學研究，帶領海外讀者認識不同世代與風格的台灣作家。

陳瑩芳表示，此次成立的LAMP交流平台，是由各國文學機構自主串連的國際合作網絡。台文館作為其中唯一的亞洲代表，將持續與理念相近的文化機構建立長期夥伴關係，讓小國的語言、文化不只被世界看見，更能透過翻譯、研究、展覽與交流，成為全球知識與文化多樣性中不可或缺的一部分。

捷克 陳瑩 中央社

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