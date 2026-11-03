鄰近學校工業區稽查28處 促使異味年減400噸

環境部去年檢測28處鄰近學校的工業區，促使揮發性有機物（異味）年減約400公噸，今年更擴大檢測達66處；此外，抽查全台32所幼兒園室內空氣品質，發現其中少數真菌數偏高，將編製自主維護教材與手冊，協助改善空氣品質與發霉。

環境部去年9月建立「兒少校園空品防護網」，針對全台鄰近學校（半徑範圍約3公里內）的重點工業區執行專案稽查與巡檢，以揮發性有機物（VOCs）為主要污染物，共計完成28處（涵蓋高雄、桃園、台中、新竹縣市、南投、新北、宜蘭、台南等地）。

環境部大氣環境司司長黃偉鳴告訴中央社記者，透過與環境部環境管理署合作稽查，輔導製程防漏與加強集氣設備，整體VOCs年減約400噸，今年已進一步將列管與體檢規模擴大至66處工業區，相關工作將持續推進至明年。

值得一提的是，黃偉鳴補充，日前媒體披露屏東縣立獅子國中鄰近瀝青廠散發刺鼻異味情形，環管署依空氣污染防制法嚴格執行稽查，業者評估改善成本過高已選擇停業。

除此之外，環境部另已抽測全台32所幼兒園室內空氣品質，結果顯示幼兒園室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度普遍偏低；二氧化碳（CO2）濃度常在小朋友起床活動或室內運動時飆高，但透過適時開窗通風即可迅速排除。

不過，黃偉鳴指出，其中發現有5所幼兒園因積水引發真菌偏高問題，對於公衛專家而言是更加重視的項目；後續會編製自主維護教材與手冊，推廣室內空氣品質改善及發霉等情況該如何處理。除了幼兒園外，現正規劃明年進行長照機構的室內空氣品質抽測。

環境部今年7、8、9月已接連召開3次室內空氣品質專家諮詢會議，邀集建築、空調、公衛等不同領域的專家學者，就室內空氣品質分級、設備性能維護、監測檢驗規範及大眾運輸工具管理的方式進行討論。在擴大管制對象方面，會考量場所樣態、規模、人群容流量及停留時間等因素，擬建立分級管理制度。

黃偉鳴強調，雖然戶外的空氣品質很難針對特定族群加嚴標準，但室內就有機會，敏感族群如孩童、長者等，評估依場所特性訂定差異化標準；他更重視的是能否改善與維持，因此擬修法引入各監測儀器比對機制，若場所設置經認可的連續自動監測儀器（針對PM2.5、CO2等），可直接替代部分定期檢驗測定，免除繁瑣流程。

黃偉鳴說，其實透過幼兒園的抽測發現，若能維持良好通風換氣與設備定檢維護，大致上可以有效改善空氣品質，不必要過度仰賴單次性檢測數值開罰；定期檢測與連續監測應建立互補機制，透過定期檢測掌握污染物情況、連續監測掌握變化趨勢。