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國家產學大師揭曉 姚立德、陳政任獲得殊榮

中央社／ 台北3日電

教育部今天揭曉115年度國家產學大師獎，共有2人獲得殊榮，包括擅長能源科技與AI的台北科技大學教授姚立德，以及深耕化學安全與緊急應變的高雄科技大學教授陳政任。

國家產學大師獎是為鼓勵技專教師投入專業技術研發，由國科會、經濟部等政府單位，以及產業界和技專推薦，經評選小組審視近10年的產學合作計畫、專利及技術移轉效益等，挑選出得主。

教育部今天發布新聞稿揭曉115年度得獎名單，前北科大校長姚立德是2名得主之一，他擅長能源科技與AI（人工智慧）產學研發，因應台灣的電力系統變動趨勢，協助產業開發能源管理技術，以AI提升效能。

姚立德帶領團隊成功研發台灣首套完全自主開發的列車監控系統（TCMS），打破國外技術壟斷。他開發的高鐵電力維護管理系統，運用AI技術導入，對台灣軌道交通安全與國家產業競爭力，具備關鍵性影響。

姚立德也積極將外部資源帶入大學，在北科大設立「台車-北科軌道車輛智慧科技研究中心」，由企業每年挹注新台幣500萬元產學合作經費，強化技專校院的環境。

另一名得主陳政任長期投入化災應變、化學製程及半導體製程安全研究，自民國90年開始承接政府的毒化災現場應變計畫，團隊參與超過400場次毒化災事故，他也親赴現場超過170場次。

103年的高雄氣爆事故，陳政任投入引火源調查及事件應變的研究，以大規模的實驗驗證降低地下箱涵全面爆炸的方法，並透過期刊發表多篇矽甲烷的洩漏及爆炸危害論文，發揮國際影響力。

為了減少工安事故，陳政任向政府積極爭取建置「南區毒化災專業訓練中心」，親自編撰教材與授課，建立由基礎危害認知到事故指揮決策的完整培訓制度，培育出許多種子教師。

教育部將邀請獲獎人分享心路歷程與產學合作經驗，落實技職教育產學連結核心精神，並激勵更多技專校院教師投入專業技術研發。

姚立德 高雄科技大學 北科大 教育部

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