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校園不法侵害指引被批「照搬企業版」 9大教師工會要求教育部停止強推

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部近期研擬「各級學校及教保服務機構執行職務遭受不法侵害預防指引」，但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，其未考量校園組織及運作特性，恐造成法規適用混亂、權責不清及責任轉嫁。圖為示意圖，非當事人。記者余承翰／攝影
教育部近期研擬「各級學校及教保服務機構執行職務遭受不法侵害預防指引」，但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，其未考量校園組織及運作特性，恐造成法規適用混亂、權責不清及責任轉嫁。圖為示意圖，非當事人。記者余承翰／攝影

教育部近期研擬「各級學校及教保服務機構執行職務遭受不法侵害預防指引」，但台灣教育產業工會等9大教師工會檢視後，認為教育部去脈絡化抄錄勞動部企業版的「執行職務遭受不法侵害預防指引」，未考量校園組織及運作特性，恐造成法規適用混亂、權責不清及責任轉嫁，要求教育部停止強推指引。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今天聯合發布新聞稿。

「這份指引的致命問題，遠不止於條文的照單全收與抄襲！」台教產法制事務中心副執行長林金財強調，經工會深入研析後，發現「學校指引」四大結構性缺失。首先是「適用範圍與法規競合錯亂」，指引雖納入學生、家長及學校主管等不法侵害來源，卻未充分釐清校園性別事件、學生輔導管教、教師考核及職場不法侵害調查之間的法規分流與權責界線。

林金財舉例，校園性別事件應優先適用「性別平等教育法」，若未明確區分，容易造成管轄權與調查程序混淆。此外，指引規範「主管階層應合理行使管理與懲處權」，但學校主任、組長等行政主管並不具備企業雇主的人事懲處權，相關事項依法須經教評會、考核會或主管機關核定，恐造成行政權限無限擴張及校內爭議。

第二是「組織設計與權責剝削」。林金財表示，勞動部「企業指引」原設有「明確各級人員權責」及「健康服務人員（醫護）配合諮商輔導」等機制，教育部版本卻將其刪除，使校內發生侵害事件後，醫療與心理支持失去專業支撐。此外，「學校指引」將預防責任單向歸於學校，卻忽略家長會及教師會、教師工會等單位的共同參與機制。

第三是「行政管制與工作設計脫離現實」。林金財指出，「學校指引」要求管制工作區域與休息室，並明訂「非教職員工不得進出」，恐限制學生進入辦公室向教師請益及接受輔導；教育部版本也刪除勞動部「企業指引」中親師溝通的簡化流程及衝突應對標準作業程序，使家長言語暴力、無正當理由干擾教學等情況缺乏處理標準。此外，指引要求排班應取得同意並具規律性，卻未考量學校課務排課、教師兼任行政的特殊性，也未檢討教師校外交通導護工作的安全與適性問題。

第四是「缺乏配套的虛假防護」，外部合作機制流於形式。林金財表示，「建構行為規範」是雇主預防職場不法侵害的核心措施，但教育部「學校指引」雖納入「預防教職員工遭業務往來對象施加暴力言行」，卻未訂定相應配套。指引僅提及親師溝通、第三方侵害處理，以及與警政、社政、醫療單位合作，未明定學校處置外部威脅的權限與防禦措施，也缺乏外部干擾處理SOP、主管機關協調責任及跨部會聯防機制。

林金財批評，在缺乏配套支援的情況下，宣稱「預防遭外部施暴」，根本是紙上談兵的宣示性空話。他也指出，「學校指引」刪除「總機構介入調處」條文，當校長或園長成為涉案行為人時，僅要求由客觀中立的第三方進行調查，卻未規範教育主管機關如何介入及監督，形同讓主管機關置身事外，公然甩鍋兼卸責。

為此，工會提出四大訴求，首先要求教育部停止強推指引，重新召開公聽會及研商會議，邀請基層教師團體、學校行政代表及職安專家共同修訂；其次，應釐清「性別平等教育法」與「教師法」等專法的優先適用順序及權責分工，並明定校長、園長涉案時，由學校主管機關成立獨立調查小組介入。

第三，建立符合校園特性的防衛機制，包括將嚴格的空間管制調整為彈性分區管理，增訂親師溝通及外部干擾應對標準作業程序，並檢討教師交通導護工作的適性與安全性；第四，則要求將教師離線權法制化。

校園 教育部 教師 工會

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