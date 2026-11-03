亞太平洋青年科學家會議 我代表隊囊括4金1銀2銅

第15屆亞太平洋青年科學家會議（Asia-Pacific Conference of Young Scientists, APCYS 2026）10月底於泰國呵叻府舉行，匯聚來自10個國家與地區的青年學生，交流科學研究成果。台灣學生代表隊本屆參賽7項作品全數獲獎，榮獲4面金牌、1面銀牌、2面銅牌及4項最佳海報獎，展現台灣學生科學研究與創新實作的優異表現。

本屆會議由泰國蘇拉納里科技大學及其附屬中學（Surawiwat School, SUT）共同主辦，參賽作品涵蓋物理學、生命科學、環境科學、計算機科學及數學等領域。各國學生透過專題研究發表、評審問答及學術交流，分享研究成果與創新構想。

台灣代表隊本屆獲得4項金牌，研究主題包括離子能與氫能雙重輸出電池、智慧太陽傘、紅樹林藍碳特徵評估，以及橢圓曲線與雙曲線之群運算及加密應用；另以農藥毒性評估研究獲得銀牌，並以蛇類運動表現及果蠅遺傳與代謝相關研究獲得2項銅牌。

亞太平洋青年科學家會議（APCYS）自2011年由時任台灣大學物理系教授傅昭銘代表參與創立以來，致力選拔培訓台灣學生參加APCYS會議，發表科學研究及跨國際交流。台灣也曾於2014年及2025年舉辦第3屆與第14屆大會，持續深化與亞太各經濟體的學術合作關係。

傅昭銘表示，本屆代表隊表現優異，展現台灣高中基礎科學教育與跨領域實作的扎實根基，也提供青年學子拓展國際視野及交流研究成果的機會。透過本屆會議在泰國舉行，進一步促進台泰及各國學生之間的學術與文化交流，為持續深化雙邊科學教育合作及青年人才交流奠定基礎。