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嘉市議員爆料掌握情資毒品煙彈入侵校園　要求市府強力防制

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議員蔡坤叡（右）質詢教育處長黃媛楟。記者魯永明／翻攝
嘉市議員蔡坤叡（右）質詢教育處長黃媛楟。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員上午質詢，校園出現毒品煙彈販售，有學生討論販售價格，他掌握特定學校、班級及涉案學生情資，市府推動校園反毒，質疑防制成效，要求衛生局、警察局及教育處建立跨局處合作機制，避免毒品校園蔓延。

議員蔡坤叡質詢，毒品煙彈涉及不同主管機關，電子煙管理衛生局主責，進入校園後涉及教育處校園管理及學生輔導，涉及毒品犯罪，又牽涉警局查緝，現行通報程序是否過於繁複？他掌握某校園販售煙彈情況，連哪所學校、哪個班級及涉及哪些學生都知道，問題嚴重程度不容忽視。

蔡坤叡指出，學校發現煙彈須蒐集完整證據，再轉交相關單位處理，衛生局、警察局及教育處層層轉介，可能錯失第一時間處理。他要求市府建立有效率橫向聯繫及通報機制，強化查緝與校園輔導，避免不法行為影響學生身心健康及校園安全。

衛生局長廖育瑋答詢，依菸害防制法，電子煙禁止使用輸入，電子煙油可能遭不肖人士添加依托咪酯或其他毒品，涉及毒品觸犯刑事法律。依托咪酯6月25日列為第一級毒品，摻入煙油供人吸食，涉及毒品犯罪問題。

警察局長陳明志表示，警方與教育處密切聯繫，透過婦幼隊、少年隊、偵查隊、分局及派出所建立校園聯繫窗口，學校發現可疑學生或毒品滲透情況，可透過窗口通報警方。不過，警方進入校園仍須考量校園管理及相關程序，不能任意介入。

警方統計轄內學生涉及依托咪酯案件有6件、6人，涉及其他一般毒品案件則有21件、21人，警方將持續加強查緝，每月召開刑事工作檢討會，每周透過工作報告檢討毒品查緝成效，未來將與衛生局、教育處進一步精進合作機制。

教育處長黃媛楟表示，校園反毒採分層分級預防策略，從學生識毒、防毒到拒毒，加強宣導及辨識能力。對疑似接觸毒品的學生，學校也會透過學務及輔導人員，針對生活作息異常、經常缺課或校外交友情況較複雜的學生建立特定人員名單，持續追蹤關懷；高中職另有校外會機制，協助防止校外不法人士滲透校園。

蔡坤叡強調，毒品防制不能只靠宣導，尤其毒品煙彈已進入校園販售況，市府必須建立更積極聯防機制，正視校園毒品問題，守住校園安全防線，避免學生接觸毒品。

嘉市議員蔡坤叡（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉市議員蔡坤叡（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝

嘉市議員蔡坤叡（右）質詢衛生局長廖育瑋。記者魯永明／翻攝
嘉市議員蔡坤叡（右）質詢衛生局長廖育瑋。記者魯永明／翻攝

情資 議員 校園

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